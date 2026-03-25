Hürmüz’de gemi trafiği bitti: Küresel ekonominin şahdamarı koptu
ABD ve Siyonist İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı alçak saldırılar, küresel enerji sistemini iflasın eşiğine getirdi. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasıyla Asya devleri "enerji kıyameti" ile yüz yüze kaldı. Stokların tükenme noktasına geldiği bölgede; Filipinler’den Bangladeş’e, Japonya’dan Pakistan’a kadar onlarca ülke "ulusal acil durum" ilan ederek eğitime ara verdi, fabrikaları durdurdu.