PEKİ BLOOMBERG NEYİ AMAÇLIYOR? Bloomberg'in 19 Kasım tarihli haberinin başlığından itibaren siyasi sonuçlara vurgu yapması, Türkiye'deki fon krizinin uluslararası kamuoyuna nasıl sunulduğu konusunda tartışmaya açık bir tablo ortaya koyuyor. Bununla birlikte, bir haberin siyasi etkileri öne çıkarması tek başına kasıtlı bir algı operasyonunun kanıtı değil. Böyle bir sonuca ulaşmak için haberin verilerinin çarpıtıldığının veya belirli bir siyasi amaçla hazırlandığının ayrıca ortaya konulması gerekiyor. Ancak Bloomberg'in seçtiği çerçeveye yönelik eleştirinin temelinde önemli bir soru bulunuyor: Yüz binlerce yatırımcıya milyarlarca liralık ödeme yapılması ve soruşturmanın üst düzey isimlere kadar genişletilmesi neden öncelikle siyasi kayıp hesabıyla açıklanıyor? Bloomberg'in haberinde öne çıkan yaklaşım, bu soruyu gündeme taşıyor. Fon krizinin bütün yönleriyle değerlendirilmesi yerine siyasi sonuçlarının merkezde tutulması, haberin tarafsızlığı ve oluşturduğu kamuoyu algısı açısından eleştiriye açık bir tercih olarak öne çıkıyor.