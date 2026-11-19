Bloomberg'in fon skandalı üzerinden Türkiye hesabı! Anketlerle algı operasyonu mu yapılıyor?
ABD merkezli Bloomberg'in Türkiye'deki fon soruşturmasını konu alan haberinde, ekonomik gelişmelerden çok AK Parti'nin oy kaybına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geleceğine odaklanılması dikkat çekti. Dört araştırma şirketinin sonuçlarını gündeme taşıyan Bloomberg, fon krizini 2028 seçimleriyle ilişkilendirirken Erdoğan'ın soruşturmayı genişletme ve mağdur yatırımcılara ödeme yapılmasını hızlandırma yönündeki adımlarını da siyasi kaygılar üzerinden değerlendirdi. Haberin sunuluş biçimi, Türkiye'deki gelişmelerin uluslararası kamuoyuna hangi çerçevede aktarıldığı sorusunu gündeme getirdi.