SÜPERSONİK FÜZE VE DAHİLİ YUVADAN ATIŞ: KIZILELMA’nın 20 Mayıs 2026’da İtalyan M-346 uçaklarıyla birlikte icra ettiği otonom formasyon uçuşu, insanlı-insansız müşterek harekat konseptinde önemli bir adım oldu. 13 Temmuz 2026’da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vuran milli insansız savaş uçağı, aynı ay içinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından olan dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 37 ülkeyle, AKINCI TİHA için 16 ülke ile olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.