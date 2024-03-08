Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

Vücudun gerekli vitamin ve minerallerini karşılayacak bir besin değerine sahip olan hurma vücuda zindelik sağlarken sağlıklı hayatında kaynağı oluyor. 10’dan fazla elemente sahip olan hurma bilim insanlarını da meraklandırdı. Kişinin yalnızca su ve hurma tüketerek yan senelerce yaşayabileceğini belirten bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile birlikte ilginç detayları da gün yüzüne çıkarıyor. İşte hurmanın hiç bilmediğiniz faydası… Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ilginç sonuçları da ortaya çıkarıyor. Hayatta kalmak için birçok farklı besin kaynağı tüketirken uzman H. W. Dowson, bir bardak süt ile birlikte tüketilen hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını karşılayacak bir değer sağladığını açıkladı. Dünya genelinde oldukça yaygın bir şekilde tüketilen hurma resmen bir yaşam besini olarak görülmektedir. Protein, yağ, lif ve şeker dışında A, C, niasin, B1 ve B2 vitaminleri ve 15 farklı minerali bünyesinde barındırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan hurma kanser önleyici sağlayan selenyum içeriyor. Diş çürümesini engelleyen flor gibi mineralleri de içerisinde barındıran hurma hücre ve DNA'ların yenilenmesini sağlayarak kalp sağlığını koruyup vücudu temizliyor.