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Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

2024-03-08 14:46:10
Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

Özellikle Ramazan ayında sıkça tüketilen hurmanın hiç bilmediğiniz bir faydası ortaya çıktı. Yediğiniz hurmaların üzerine birkaç damla limon sıkarsanız bakın neler oluyor? Faydasını duyan resmen uçuk çıkartıyor. İşte hurmanın hiç bilmediğiniz faydası…

#1
Foto - Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

Vücudun gerekli vitamin ve minerallerini karşılayacak bir besin değerine sahip olan hurma vücuda zindelik sağlarken sağlıklı hayatında kaynağı oluyor. 10’dan fazla elemente sahip olan hurma bilim insanlarını da meraklandırdı. Kişinin yalnızca su ve hurma tüketerek yan senelerce yaşayabileceğini belirten bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile birlikte ilginç detayları da gün yüzüne çıkarıyor. İşte hurmanın hiç bilmediğiniz faydası… Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ilginç sonuçları da ortaya çıkarıyor. Hayatta kalmak için birçok farklı besin kaynağı tüketirken uzman H. W. Dowson, bir bardak süt ile birlikte tüketilen hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını karşılayacak bir değer sağladığını açıkladı. Dünya genelinde oldukça yaygın bir şekilde tüketilen hurma resmen bir yaşam besini olarak görülmektedir. Protein, yağ, lif ve şeker dışında A, C, niasin, B1 ve B2 vitaminleri ve 15 farklı minerali bünyesinde barındırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan hurma kanser önleyici sağlayan selenyum içeriyor. Diş çürümesini engelleyen flor gibi mineralleri de içerisinde barındıran hurma hücre ve DNA'ların yenilenmesini sağlayarak kalp sağlığını koruyup vücudu temizliyor.

#2
Foto - Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

Ramazan ayı demek hurma demektir. Uzmanlar hasta olmamak için içeriği oldukça zengin olan hurmanın günlük hayatta da tüketilmesini tavsiye ediyor. Kolay sinirlenebilir bir yapıya sahip olan hurma içerisinde bulundurduğu lifler ile birlikte kolon aracılığıyla yapılan taşımayı kolaylaştırmaktadır. Kötü kolesterol emilimini düşürürken kansere yakalanma riskini de en aza indiriyor. Hurmanın limon ile birlikte tüketilmesi durumunda vücuda sağladığı faydalar da saymakla bitmiyor. Lif yönünden zengin olan hurmaya birkaç damla limon sıktığınızda kabızlık problemi de ortadan kalkıyor. Hurma içeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendirirken limon ile karıştığında kemik erimesi sorununun da önüne geçiyor. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma ile limonun aynı zamanda enerji yükselttiği ve zindelik sağladığı da bilinmektedir. Kalp dostu bir karışım olan hurma ve limon ikilisi B6 vitamini yönünden oldukça zengindir. Bu karışım ile birlikte stresten korunurken yaşlanma hızını da düşürebilirsiniz. Uzun süre tokluk hissi sağlayan hurma kan şekerinin aniden yükselmesini önleyerek sindirimi düzenleyip toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Limon ise bu sürecin daha hızlı bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

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