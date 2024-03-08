Hurmaya birkaç damla limon sıkarak yerseniz bakın ne oluyor! İşte hiç bilmediğimiz o detay

Ramazan ayı demek hurma demektir. Uzmanlar hasta olmamak için içeriği oldukça zengin olan hurmanın günlük hayatta da tüketilmesini tavsiye ediyor. Kolay sinirlenebilir bir yapıya sahip olan hurma içerisinde bulundurduğu lifler ile birlikte kolon aracılığıyla yapılan taşımayı kolaylaştırmaktadır. Kötü kolesterol emilimini düşürürken kansere yakalanma riskini de en aza indiriyor. Hurmanın limon ile birlikte tüketilmesi durumunda vücuda sağladığı faydalar da saymakla bitmiyor. Lif yönünden zengin olan hurmaya birkaç damla limon sıktığınızda kabızlık problemi de ortadan kalkıyor. Hurma içeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum kemikleri güçlendirirken limon ile karıştığında kemik erimesi sorununun da önüne geçiyor. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma ile limonun aynı zamanda enerji yükselttiği ve zindelik sağladığı da bilinmektedir. Kalp dostu bir karışım olan hurma ve limon ikilisi B6 vitamini yönünden oldukça zengindir. Bu karışım ile birlikte stresten korunurken yaşlanma hızını da düşürebilirsiniz. Uzun süre tokluk hissi sağlayan hurma kan şekerinin aniden yükselmesini önleyerek sindirimi düzenleyip toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Limon ise bu sürecin daha hızlı bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.