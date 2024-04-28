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Medya
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Hükümete yakın Sabah yazarından şok "AK Parti" iddiası! Bu gerçekten doğru mu

2024-04-28 11:18:00
Hükümete yakın Sabah yazarından şok “AK Parti” iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, AK Parti içinde rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü. Müderrisoğlu, "Siyasi mahalleler hareketli" başlıklı yazısında, "AK Parti zemininde Özel'e randevu verilmesinin, ona fazladan siyasi değer katacağını, Cumhurbaşkanı'na sunacağı dosya üstünden gündem belirleyeceğini yani görece avantaj kazanacağını düşünenlerin sayısı az değil" ifadelerini kullandı. 

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#1
Foto - Hükümete yakın Sabah yazarından şok "AK Parti" iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Okan Müderrisoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin verdiği mesajın CHP çevresinde şu an için bir enerji biriktirdiğini, fakat bu enerjinin nasıl kullanılacağı hususunun, klâsik CHP yönetimine bırakılmayacak ölçüde ciddi olduğunu belirttiği yazısında, şunları kaleme aldı:

#2
Foto - Hükümete yakın Sabah yazarından şok "AK Parti" iddiası! Bu gerçekten doğru mu

"Madalyonun her iki yüzüne de bakarsak... Hakikaten garip tablolar karşımıza çıkıyor!

#3
Foto - Hükümete yakın Sabah yazarından şok "AK Parti" iddiası! Bu gerçekten doğru mu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu kalibresinde bile görmediği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i muhatap alması farklı yorumlara tâbi tutuluyor, hatta kimi kaygıları beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Hükümete yakın Sabah yazarından şok "AK Parti" iddiası! Bu gerçekten doğru mu

AK Parti zemininde Özel'e randevu verilmesinin, ona fazladan siyasi değer katacağını, Cumhurbaşkanı'na sunacağı dosya üstünden gündem belirleyeceğini yani görece avantaj kazanacağını düşünenlerin sayısı az değil!"

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Yorumlar

Zeynel

Çok saçma bir randevu bu kadar büyütülmemeli

Alim

Kesin be. Memleketin hayrına olan her şey yapılmalı. Öyle bir zamandayızki dünya diken üstünde herturlu içeride birlik sağlanmali ve dışa karşı tek yumruk olmalıyız. Artık insanlar yoruldu gerginlikten muhabbete ihdiyac var. Bugünlerin sorumlusu AKP içerisinde yatıp uyuyan çalışmayan milletin değerlerini İstanbul sözleşmesi gibi  terörü gibi konuları savunanlar. Bugünde bu görüşmeye karşı çıkanlar inanın aynı kişilerdir. Partiden temizlenmeliler.
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