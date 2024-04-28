2024-04-28 11:18:00 Hükümete yakın Sabah yazarından şok “AK Parti” iddiası! Bu gerçekten doğru mu
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, AK Parti içinde rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü. Müderrisoğlu, "Siyasi mahalleler hareketli" başlıklı yazısında, "AK Parti zemininde Özel'e randevu verilmesinin, ona fazladan siyasi değer katacağını, Cumhurbaşkanı'na sunacağı dosya üstünden gündem belirleyeceğini yani görece avantaj kazanacağını düşünenlerin sayısı az değil" ifadelerini kullandı.