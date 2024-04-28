2024-04-28 11:35:00 Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Melih Altınok, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin gerçekleşeceğinin duyurulduğu günden beri durup durup "Demirel ile Ecevit görüşmedi, bak ne oldu" diye soran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi çok fena köşeye sıkıştırdı. “Bence Selvi, serbest ve genel seçimlerle yönetilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı-Ana Muhalefet Lideri görüşmesine aşırı anlam yüklüyor. Dediği gibi ‘hep onu düşünmesinden’ olabilir” diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: