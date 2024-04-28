Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan-Özel görüşmesinin ilk kulisi Sabah'ın manşetinde yer aldığı günden beri durup durup "Demirel ile Ecevit görüşmedi, bak ne oldu" diye soruyor mesela. Şunca günde kaç kez yazdı sayamadım ama dün de "görüşmede gündeme gelmesi şart" olan malum başlıkları tekrarladığı yazısını, "12 Eylül öncesinde Demirel ile Ecevit cenazede bile tokalaşmıyordu... Hep onu düşünürüm... 12 Eylül önlenebilir miydi? Neden olmasın?" diye bitiriyordu. İyi hoş da "Görüşmeyeceğiz, uzlaşmayacağız" diyen mi var? Ya da iki siyasi liderin görüşmüş, uzlaşmış sayılmaları için, işe Selvi'nin günlerdir deklare ettiği maddelerden başlamaları, illaki mutabık kalmaları şart mı?