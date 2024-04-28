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Medya
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Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

2024-04-28 11:35:00
Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Melih Altınok, Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin gerçekleşeceğinin duyurulduğu günden beri durup durup "Demirel ile Ecevit görüşmedi, bak ne oldu" diye soran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi çok fena köşeye sıkıştırdı. “Bence Selvi, serbest ve genel seçimlerle yönetilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı-Ana Muhalefet Lideri görüşmesine aşırı anlam yüklüyor. Dediği gibi ‘hep onu düşünmesinden’ olabilir” diyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

1
#1
Foto - Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

“Özköşkler'den bu yana aynı hikâyeyi dinlemekten gına geldi.  Bilirsiniz işte... "12 Eylül öncesinde Demirel ile Ecevit cenazede bile tokalaşmıyordu, sonra darbe oldu" geyiğinden bahsediyorum.  Darbenin ardından çokça dillendirilen bu yorum, 12 Eylül'ün Türkiye'nin yeni ekonomik düzene entegrasyonu ve Yunanistan'ın NATO'ya alınması gibi hedeflerle ABD eliyle yapıldığı gerçeğini örtülemek için kullanılıyordu. 12 Eylül'ün resmi sebebi olan siyasi istikrarsızlığı engelleme bahanesini öne çıkartıp darbecilerin okyanus ötesi bağlantılarını talileştiriyordu. 

#2
Foto - Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Bu "tespit gibi tespitin" muhataplarına ilettiği mesaj da son derece netti. Halkın seçilmiş sivil temsilcilerine "Askerin dediğini yapmazsanız tarih tekerrür ediverir" diyordu. Generallere ise durumdan vazife çıkarma ve halkı esir alıp parlamentoyu kapatma hakkının son tahlilde kendilerinde olduğunu hatırlatıyordu.  Ne var ki aynı terane, önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi öncesinde yine analizleri süslüyor. 

#3
Foto - Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan-Özel görüşmesinin ilk kulisi Sabah'ın manşetinde yer aldığı günden beri durup durup "Demirel ile Ecevit görüşmedi, bak ne oldu" diye soruyor mesela.  Şunca günde kaç kez yazdı sayamadım ama dün de "görüşmede gündeme gelmesi şart" olan malum başlıkları tekrarladığı yazısını, "12 Eylül öncesinde Demirel ile Ecevit cenazede bile tokalaşmıyordu... Hep onu düşünürüm... 12 Eylül önlenebilir miydi? Neden olmasın?" diye bitiriyordu.  İyi hoş da "Görüşmeyeceğiz, uzlaşmayacağız" diyen mi var?  Ya da iki siyasi liderin görüşmüş, uzlaşmış sayılmaları için, işe Selvi'nin günlerdir deklare ettiği maddelerden başlamaları, illaki mutabık kalmaları şart mı? 

#4
Foto - Hükümete yakın Abdulkadir Selvi neye uğradığını şaşıracak! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Bence Selvi, serbest ve genel seçimlerle yönetilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı-Ana Muhalefet Lideri görüşmesine aşırı anlam yüklüyor. Dediği gibi "hep onu düşünmesinden" olabilir.  Ne var ki ortada cenazede bile tokalaşmayan siyasiler falan yok. İki büyük seçim olmuş bitmiş. Erdoğan ve Özel de son olarak 23 Nisan'da kuru pasta yiyip sohbet ettiler. "Önümüzdeki günlerde bir araya geliriz yine" dediler. Özetle üzerlerinde Selvi'nin gerginliğinden eser yoktu.  Selvi de fazla dert etmesin kendine...  15 Temmuz'da halk, subayların hoşnut edilmemesi hâlinde yönetime el koydukları Türkiye'yi başka bir lige çıkardı.  Artık parlamentodaki uzlaşı siyasetin sorunu, askerin değil. Siyasetçiler çok çok uzlaşamazlarsa en fazla seçim olur, referandum olur.  Gerisini yeni sürüm Özköşkler düşünsün.”

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Yorumlar

Görüş

Sayın Selvi, Ozel'in görüşme adı altından aparkat'larını da görebiliyor mu

Ömer

Bazı şeyleri o kadar abartıyoruz ki eskiler mübalağa derlerdi hayret etmemek mümkün değil . C başkanı muhalefet partisi başkanıyla görüşür bunda ne var ? CHP de çok anlam çıkarıp lehine çevirmesin . Ekrem’i bizimkiler şişirdi şimdi sıra Özgür Özel de , artık yeter. Gündemde fazla tutulmamalı Türkiye nin çok önemli meseleleri var vakit kaybına tahammülü yok .
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