  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ailelere maaş bağlanıyor! Çalışmalarda sona gelindi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm Türkiye’ye duyurdu! 30 yıllık dosya aydınlatıldı, o alçak mağarada kıskıvrak yakalandı Tarih verdiler: Dolar kuru 11 lira değişecek Araç sahipleri dikkat! Benzine 12,48 TL zam geliyor Hükümete parmak sallaya sallaya servetini katlayan Koç’tan kritik anlaşma mesajı: “1-1,5 aya kalmaz, imzayı atarız” Son dönemde Türkiye ile sürekli temas kuran Saddam Hafter'den tehlikeli hamle: Gizlice görüştü Sıfır otomobil fiyatlarında yer yerinden oynayacak! 335 bin liraya araba dönemi resmen başlıyor Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Ünlü işadamı, iki günde servetinin yarısını kaybetti Mısır'dan Türkiye'ye büyük ihanet: Uçak saatler içerisinde havalanacak
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işe iade davasını kazanan işçilere ödenecek işe başlatmama tazminatının hesabında, daha önceki çalışma sürelerinin de eksiksiz olarak hesaba katılması gerektiğine hükmetti. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığı gideren emsal nitelikteki karar; özellikle emeklilik veya farklı bir nedenle ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde ter dökmeye devam eden milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Uzmanlar, kıdem tazminatından farklı olarak tavan sınırı bulunmayan bu tazminat türünde toplam sürenin esas alınmasının çalışanlar adına çok büyük bir hak kazancı olduğunu vurguluyor.

#1
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

İşe iade davasını kazanan işçiye ödenecek işe başlatmama tazminatı ile alakalı önemli bir karar geldi. İşte Yargıtay'ın aldığı karar ve tüm çalışanları ilgilendiren ayrıntılar... Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, İş Kanunu uyarınca, mahkemece işe iadesine karar verilen işçiyi işe başlatmayan işverenin tazminat ödemesi gerektiğini vurgularken Kanunun, işe başlatmama tazminatını işçinin en az 4 aylık, en çok 4 aylık ücret tutarında öngördüğünü belirtti.

#2
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Kıvanç, iş davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin ise iş yerindeki kıdemi 6 ay ila 5 yıl olan işçilere 4 aylık, 5 ila 15 yıl olanlara 5 aylık, 15 yıldan fazla olanlara 6 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesi yönünde içtihat oluşturduğunu kaydetti. Kıvanç, iş akdinin fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının 8 aya kadar belirlendiğini aktardı. Kıvanç, Yargıtay'ın 4 Şubat 2026 tarihli kararında, işe başlatmama tazminatının hesabında işçinin aynı iş yerinde daha önceki çalışmalarının dikkate alınıp alınmaması konusunda mahkemelerce verilen kararlar arasındaki uyuşmazlığı giderdiğini belirtti.

#3
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Detayları Kıvanç şu sözlerle aktardı: "Yargıtay'ın kararına konu başvuru, emekli olduktan veya herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçiler için verilen işe başlatmama tazminatları konusunda Adana bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapıldı. İşe başlatmama tazminatı belirlenirken bazı hukuk daireleri emeklilik veya işten ayrılma öncesindeki hizmeti de dikkate alırken, bazıları dikkate almadı."

#4
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapılan başvuru üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını vurgulayan Kıvanç, kararda, işe başlatmama tazminatının iş güvencesi niteliğinde olduğuna dikkat çekildiğini belirtti. Bu tazminatın işçinin kıdemi, iş akdinin fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği kaydedilen kararda, Kıvanç şöyle denildiğini aktardı:

#5
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

"Dairemiz 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır olan 8 aya kadar belirleme yapılabilmektedir. Uyuşmazlığın giderilmesi istenen bölge adliye mahkemesi kararlarında da bir kısım bölge adliye mahkemeleri işçinin işveren nezdinde geçen tüm süresini esas almış, bir mahkeme ise emeklilik sonrası çalışmanın yeni bir sözleşme olduğundan bahisle sadece emeklilik sonrası süreyi gözeterek işe başlatmama tazminatının miktarını ay bazında belirlemiştir.

#6
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Kanun işe başlatmama tazminatının ay bazlı belirlenmesine dair bir kıstas belirlememiş. Olabilecek en az ve en çok süreyi zikretmekle yetinmiştir. Dairemizin uygulamasına göre işe başlatmama tazminatı bakımından davacının kıdemine göre de değerlendirme yapıldığı, buna göre aynı işverenin yanında geçen sürelerin birleştirilmesi gerektiği hususu değerlendirilerek bir sonuca varmak gerekmektedir. Belirtilen nedenler ile fesih olsa dahi önceki hizmet süresinin, işe başlatmama tazminatı miktarının ay olarak belirlenmesinde dikkate alınmaması isabetsiz olacaktır.

#7
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

Yapılan açıklamalara göre, başvuru konusu bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın, aynı işverenin iş yerinde geçirilen tüm sürelerin dikkate alınarak işe başlatmama tazminatı miktarının belirleneceği kabul edilmek suretiyle giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." Öte yandan Kıvanç, Yargıtay kararının yalnızca emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri değil, herhangi bir nedenle daha önce işten ayrılmış işçileri de kapsadığını belirtti.

#8
Foto - Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek

"Malum, kıdem tazminatında tavan uygulaması bulunuyor" diyen Kıvanç, işçinin ücreti ne olursa olsun kıdem tazminatının, 6 ayda bir memur maaşına göre belirlenen tavanı aşamadığını, kıdem tazminatı tavanının şu an 73.729,87 TL olarak uygulandığını aktardı. İşe başlatmama tazminatında ise tavan bulunmadığını kaydeden Kıvanç, işçinin brüt ücreti ne ise onun üzerinden ödeme yapıldığını belirtti. Kıvanç "Bu nedenle işe başlatmama tazminatının kaç ay üzerinden ödeneceği işçi açısından önem taşıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti
Gündem

48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayii ortaklığında dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endone..
Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...
Gündem

Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun fon krizini değerlendirirke..
Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
Gündem

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış ol..
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı
Ekonomi

İngiltere'den Türkiye'ye kötü haber: 300 bine yaklaştı

Son dönemde Rusların ve Almanların yoğun ilgi gösterdiği Türk pazarında İngiltere ile ilgili beklenmedik bir tablo yaşanıyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23