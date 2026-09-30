Emekli olup aynı yerde çalışmaya devam edenler sevinçten havalara uçacak! O para artık katlanarak ödenecek
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işe iade davasını kazanan işçilere ödenecek işe başlatmama tazminatının hesabında, daha önceki çalışma sürelerinin de eksiksiz olarak hesaba katılması gerektiğine hükmetti. Bölge adliye mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığı gideren emsal nitelikteki karar; özellikle emeklilik veya farklı bir nedenle ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde ter dökmeye devam eden milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Uzmanlar, kıdem tazminatından farklı olarak tavan sınırı bulunmayan bu tazminat türünde toplam sürenin esas alınmasının çalışanlar adına çok büyük bir hak kazancı olduğunu vurguluyor.