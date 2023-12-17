Hubble’dan sıra dışı keşif

Bazen Hubble ve diğer teleskoplar, birleşme sürecinde olan iki veya daha fazla galaksiyi yakalıyor. Bilim insanları, bu duruma etkileşim halindeki galaksiler ismini veriyor. Galaksilerden birini veya her ikisini de çarpışarak etkileşime girebilir. Hatta bu çarpışma onları garip şekillere sokabilir. Bu tür çarpışmaların sonuçları galaksilerden birinin yok olmasıyla yani felaket ile sonuçlanabilir. Veyahut birleşen iki galaksiden daha büyük bir galaksi oluşabilir.