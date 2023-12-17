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Teknoloji-Bilişim
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Hubble’dan sıra dışı keşif

2023-12-17 19:11:06
Hubble’dan sıra dışı keşif

Uzay teleskobu Hubble, kısa süreli bir molanın ardından göreve başladı. Çektiği görüntüde sıra sıra dizilmiş galaksiler büyük ilgi çekti.

#1
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

NASA’nın Hubble Uzay teleskobu geçtiğimiz günlerde çalışmayı durdurmuştu. Kısa bir süre önce mühendislerin özverili çalışmasıyla bu sorunlar çözüme kavuştu.

#2
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

Bu sayede Hubble Uzay Teleskobu görevine kaldığı yerden devam etti. Hiç hız kesmeden sıra dışı bir keşfe imza atmayı başardı. Hubble’ın kadrajına bu sefer sıra sıra dizilmiş galaksiler takıldı. İşte detaylar…

#3
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

Bazen Hubble ve diğer teleskoplar, birleşme sürecinde olan iki veya daha fazla galaksiyi yakalıyor. Bilim insanları, bu duruma etkileşim halindeki galaksiler ismini veriyor. Galaksilerden birini veya her ikisini de çarpışarak etkileşime girebilir. Hatta bu çarpışma onları garip şekillere sokabilir. Bu tür çarpışmaların sonuçları galaksilerden birinin yok olmasıyla yani felaket ile sonuçlanabilir. Veyahut birleşen iki galaksiden daha büyük bir galaksi oluşabilir.

#4
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

Ancak bazen görüntülerde galaksiler çok yakın görünse de gerçekte etkileşim halinde olmayabiliyor. Bazen Dünya’dan bakıldığında çok yakınmış gibi görünüyor. Ama aslında birbirlerinden binlerce ışıkyılı uzaklıkta olabilirler. Hubble da tam böyle bir görüntüyü yakaladı. Üst üste binen iki gökadayı gösteren bir görüntü yakaladı.

#5
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

NASA, Hubble Uzay Teleskobu’nun son yakaladığı görüntüyü uzay meraklılarıyla paylaştı. Son Hubble görüntüsü, ilginç bir karışımı gösteriyor. Görüntüde hem etkileşimli bir galaksi sistemi hem de düzgün bir geçit töreninde sıra sıra dizilmiş galaksiler var.

#6
Foto - Hubble’dan sıra dışı keşif

Etkileşime giren galaksilere Arp-Madore 2105-332 adı veriliyor. Ayrıca bu galaksiler, 200 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunuyorlar. Bu görüntüde ikisi birbirinden oldukça uzak. Aslında biri karenin ortasında ve diğeri sağda, galaktik açıdan birbirlerini çekimsel olarak etkileyecek kadar yakınlar. Galaksi çiftinin en sol kısmının altında, tamamen tesadüf eseri sıra sıra dizilmiş galaksiler yer alıyor.

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