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Teknoloji-Bilişim
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Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

2022-12-12 20:01:54
Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Çinli teknoloji devleri Huawei ve Oppo güçlerini birleştirme kararı aldı.

#1
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Huawei ve Oppo, bir diğer deyişle kazan-kazan anlaşmasına gitti. Şirketler birbirlerinin en iyi olduğu alanlardan faydalanacak.

#2
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

2019’da karşılaştığı ABD ambargosundan sonra bir türlü istediği yükselişi yaşayamayan Huawei, hizmet gücünü arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Şirket, bu bağlamda yeni ortaklıklara imza atıyor. Huawei ve Oppo, bazı onularda güçlerini birleştiriyor.

#4
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

uawei ve Oppo, çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu BTK çatısı altında çıkışını sürdüren Oppo, bir başka Çinli şirket Huawei ile 5G, WiFi, ses ve video kodeklerini kapsayan bir anlaşma yoluna gitti.

#5
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Huawei ve Oppo, bu konulardaki bilgi birikimlerini birbirlerine sunacaklarına dair çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

#6
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Anlaşmanın şartlarına göre Huawei, Oppo’ya bağlantı teknik bilgisi sağlayacak.

#7
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Öte yandan Oppo’nun yüksek kaliteli ses ve video tüketici elektroniği alanlarında uzun bir tecrübesi bulunuyor.

#8
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Huawei de anlaşma ile birlikte bu tecrübeden yararlanacak.

#9
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Huawei, yapılan çapraz lisans anlaşması sonucunda bazı 5G teknolojilerinin Çin dışında ürün satan bir şirket tarafından kullanılmasının önünü açmak istiyor.

#10
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Zira şirket için bu anlaşma ekonomik açıdan birçok artıyı beraberinde getiriyor. Zira geçtiğimiz günlerde Almanya’dan aldığı destek de şirketin yüzünü güldürdü.

#11
Foto - Huawei ve Oppo devlere karşı birleşti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei’yi kara listeye almasından uzun süre sonra geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı. Fakat Almanya, Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketini yasaklamak istemiyor. Almanya, ürünleri tamamen yasaklamak yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğine belirtiyor.

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