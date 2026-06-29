Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Horasanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel Aşure İkramı ve "Bahçe Bizden, Bohça Sizden" piknik programı, yoğun katılım ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak ile Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan öncülüğünde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Horasan Belediye Başkan Vekili Veli Kara, ERKON Erzurum Şube Başkanı Kutluhan Şahsuvanoğlu, Erzurum Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Hamza Özkan, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir ile çok sayıda davetli katıldı.