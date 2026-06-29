  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beklenmedik karar: Büyük beklentilere girilen savaş gemisi programı iptal edildi ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz Bu detay önemli: Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyor? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!.. Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden' Memişoğlu: Gurur duyuyoruz! Dünyanın gözü sağlık teknolojimizde Güzel haberi verdi: Katar'dan 6 milyar dolar getiriliyor GSB Spor Okulları başladı: Binlerce genç sahaya indi Dünya Kupası'nın seyirci rekoru kırıldı! Grup aşamasını 4.6 milyon seyirci takip etti Türkiye'yi dava etmişlerdi: Şimdi 'Ankara petrol anlaşmasını uzatmayacak' korkusunu yaşamaya başladılar
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Horasanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel Aşure İkramı ve "Bahçe Bizden, Bohça Sizden" piknik programı, yoğun katılım ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

#1
Foto - Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Horasanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel Aşure İkramı ve "Bahçe Bizden, Bohça Sizden" piknik programı, yoğun katılım ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak ile Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan öncülüğünde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Horasan Belediye Başkan Vekili Veli Kara, ERKON Erzurum Şube Başkanı Kutluhan Şahsuvanoğlu, Erzurum Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Hamza Özkan, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir ile çok sayıda davetli katıldı.

#2
Foto - Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Organizasyonun hazırlık sürecini büyük bir özveriyle yürüten Horasanlılar Derneği Kadın Kolları Yönetim Kurulu; kamu kurumları, akademi, eğitim, sağlık, hukuk ve iş dünyasından alanlarında başarılı isimleri bir araya getirerek örnek bir dayanışma sergiledi. Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, Muharrem ayının paylaşma, bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşatıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte keyifli vakit geçirirken, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Programın sonunda konuşan Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ise Muharrem ayının manevi değerlerini yaşatan bu anlamlı programa katılım sağlayan protokol üyelerine, davetlilere ve vatandaşlara teşekkür ederek, Horasanlılar Derneği Kadın Kolları'nın toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal ve kültürel projeleri aynı özveriyle sürdüreceğini söyledi.

#3
Foto - Horasan'da Muharrem ayı etkinliği: 'Bahçe bizden, bohça bizden'

Yoğun ilgi gören program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar
Gündem

Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek,..
Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?
İSLAM

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye?

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan "Kadir İnanır'ın (her birimizin) yolcuğu nereye?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı...
Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!
Gündem

Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!

Antalya'da hava sıcaklıkları artarak etkisini göstermeye devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı ..
Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!
Gündem

Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Muhsin Yazıcı..
Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti
Gündem

Özgür Özel gündemi meşgul ediyor! Çorabı büyük dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. Yerde bağdaş kurarak oturduğu görül..
CHP’nin seçim vaadi bir düğünü daha kana buladı: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı
Gündem

CHP’nin seçim vaadi bir düğünü daha kana buladı: 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Tüm dünyanın gençleri ve toplumu korumak için her gün yeni önlemlerle yasaklamaya çalışırken CHP’nin en önemli seçim vaadi olarak ucuzlatmay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23