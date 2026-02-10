  • İSTANBUL
Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Galatasaray'ın makinası için milli takım hocası öyle şeyler söyledi ki, tüm futbolseverler bu konuda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

#1
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen’in sahadaki hırsının sırrı ortaya çıktı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız forvetin antrenmanlarda bile tatmin olmadığını söyledi.

#2
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Sarı-kırmızılı formayla attığı goller kadar mücadele gücüyle de öne çıkan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken sözler geldi. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız oyuncunun çalışma disiplinini anlattı.

#3
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Victor Osimhen hakkında konuşan Eric Chelle, oyuncunun antrenman karakterini şu sözlerle anlattı:

#4
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

“Osimhen tam bir makine. Her antrenmanda eğer forvetlere özel o gol çalışmasını yapmazsa, idman sonunda o golleri atmazsa çıldırır; asla tatmin olmaz.”

#5
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Bu sözler, Osimhen’in sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da üst düzey rekabet içinde olduğunu gösterdi.

#6
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Chelle, yıldız futbolcunun profesyonelliğine de vurgu yaptı. Osimhen’in antrenman başladığında sahaya ilk giren isim olduğunu, çalışma bittiğinde ise en son çıkan oyuncu olduğunu belirtti.

#7
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Chelle, yıldız futbolcunun profesyonelliğine de vurgu yaptı. Osimhen'in antrenman başladığında sahaya ilk giren isim olduğunu, çalışma bittiğinde ise en son çıkan oyuncu olduğunu belirtti.

#8
Foto - Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı

Galatasaray formasıyla attığı kritik goller, yüksek pres gücü ve bitmeyen enerjisiyle fark yaratan Osimhen’in başarısının arkasında işte bu mental yapı olduğu ortaya çıktı.

