Hocası tek tek açıkladı: Osimhen gerçeği ortaya çıktı: İdman sonu detayı şaşırttı
Galatasaray'ın makinası için milli takım hocası öyle şeyler söyledi ki, tüm futbolseverler bu konuda şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen’in sahadaki hırsının sırrı ortaya çıktı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız forvetin antrenmanlarda bile tatmin olmadığını söyledi.
Sarı-kırmızılı formayla attığı goller kadar mücadele gücüyle de öne çıkan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken sözler geldi. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, yıldız oyuncunun çalışma disiplinini anlattı.
Victor Osimhen hakkında konuşan Eric Chelle, oyuncunun antrenman karakterini şu sözlerle anlattı:
“Osimhen tam bir makine. Her antrenmanda eğer forvetlere özel o gol çalışmasını yapmazsa, idman sonunda o golleri atmazsa çıldırır; asla tatmin olmaz.”
Bu sözler, Osimhen’in sadece maçlarda değil, antrenmanlarda da üst düzey rekabet içinde olduğunu gösterdi.
Chelle, yıldız futbolcunun profesyonelliğine de vurgu yaptı. Osimhen’in antrenman başladığında sahaya ilk giren isim olduğunu, çalışma bittiğinde ise en son çıkan oyuncu olduğunu belirtti.
Galatasaray formasıyla attığı kritik goller, yüksek pres gücü ve bitmeyen enerjisiyle fark yaratan Osimhen’in başarısının arkasında işte bu mental yapı olduğu ortaya çıktı.
