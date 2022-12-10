Hobi olarak başlamıştı! Şimdi ise sipariş yağıyor

Elazığ’da yaşayan Fen ve Teknoloji öğretmeni Gülşah Bulut, 15 yıl önce üniversite hayatında karakalem çalışması yapmaya başladı. Yaptığı karakalem eserlerinin çevresinde beğenilmesiyle yağlı boya ve akrilik çalışmalarına da yöneldi. İlk başlarda evinin küçük bir odasında yaptığı eserleri satarak para kazanmaya başlayan Bulut, ilk atölyesini açmaya karar verdi. Bulut, boş olduğu saatlerin çoğunu atölyesinde resimlerine harcıyor. Başta yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere siparişlere yetişmeye çalışan Gülşah Bulut, tek hedefinin yaptığı resimlerin herkese ulaşmasını istediğini belirtti.