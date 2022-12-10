Hobi olarak başlamıştı! Şimdi ise sipariş yağıyor

Çalışmalarını hem yurtiçi hem de yurtdışında çok güzel yerlere gönderdiğini aktaran Bulut, "Bu da benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sergilere çağrılıyorum, tablolarımın orada sanatseverler tarafından yorumlanmasını izlemek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Tek hedefim, resimlerimin herkese ulaşması ve bana geri dönüş yapmaları. Elazığ’dan çıkıp büyük yerlere ulaşmayı hedefliyorum. Siparişler inanılmaz derecede yoğun. Yetiştirmeye çalışıyorum. Otellerle, inşaat ofisleri ve yurtdışına siparişler gönderiyorum. Bazı tablo 3 günde bazı tabloyu ise bir ay da bitirebiliyoruz ama inanılmaz derecede yoğun tempom var” diye konuştu.