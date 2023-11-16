Hırsızlar 'Örümcek Adam'a özendi!

Kurşun levhaların çalındığını gören aşevi sorumlusu durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için düğmeye bastı. 3 şüpheliyi adım adım takip eden Bursa polisi hırsızları bir günde yakalarken, malzemeleri alan hurdacıyı da tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli ve hurdacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hurdacı Çağatay K.’nin (28) dükkanına Maliye Bakanlığı tarafından 15 bin lira ceza kesilip, mühür vuruldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.