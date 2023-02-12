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Hindistan Türkiye için seferber oldu!

2023-02-12 07:17:41
Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Hindistan Türkiye’de yaşanan acı felaket için seferber oldu.

#1
Foto - Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Depremin 7'inci gününde yaralı sayısı ise 80 bin 278 olarak açıklandı.

#3
Foto - Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak isteyen Hindistanlılar, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan yardımları deprem bölgesinde göndermek üzere hazırladı.

#4
Foto - Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Depremzedeler için yüklenen yardım kolileri...

#5
Foto - Hindistan Türkiye için seferber oldu!

Depremzedeler için yüklenen yardım kolileri...

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