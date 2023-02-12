2023-02-12 07:17:41 Hindistan Türkiye için seferber oldu!
Hindistan Türkiye’de yaşanan acı felaket için seferber oldu.
Hindistan Türkiye’de yaşanan acı felaket için seferber oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti.
Depremin 7'inci gününde yaralı sayısı ise 80 bin 278 olarak açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak isteyen Hindistanlılar, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan yardımları deprem bölgesinde göndermek üzere hazırladı.
Depremzedeler için yüklenen yardım kolileri...
Depremzedeler için yüklenen yardım kolileri...
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