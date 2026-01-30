Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Hindistan’da 9 havalimanında yer hizmetleri sunan Çelebi Holding’in lisansı “ulusal güvenlik” gibi gerekçelerle iptal edilmiş, THY başta olmak üzere birçok Türk şirketin de ülkedeki anlaşmaları incelemeye alınmıştı. Hatta Türkiye’den ithal edilen gıda ve tarım ürünleri bile bu yaptırım ve ambargodan etkilenmişti. Hindistan’daki siyasi partilerin, yerel yönetimlerin ve resmi makamlarının da destek verdiği boykot ve yaptırım kararlarının ardından geçen 9 ay sonra ilk kez bir Hindistanlı şirket ile Türk firması ortaklık kararı aldı.