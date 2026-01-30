  • İSTANBUL
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Pakistan savaşı sonrası Türkiye'ye ticaret savaşı başlatan Hindistan'dan 9 ay sonra flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, geçtiğimiz yıl Pakistan ile Hindistan arasında 4 gün süren çatışmalarda Türkiye’de etkilenmiş, Türk şirketlerine ve ürünlerine karşı sosyal medyada boykot başlamıştı.

#2
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Hindistan’da 9 havalimanında yer hizmetleri sunan Çelebi Holding’in lisansı “ulusal güvenlik” gibi gerekçelerle iptal edilmiş, THY başta olmak üzere birçok Türk şirketin de ülkedeki anlaşmaları incelemeye alınmıştı. Hatta Türkiye’den ithal edilen gıda ve tarım ürünleri bile bu yaptırım ve ambargodan etkilenmişti. Hindistan’daki siyasi partilerin, yerel yönetimlerin ve resmi makamlarının da destek verdiği boykot ve yaptırım kararlarının ardından geçen 9 ay sonra ilk kez bir Hindistanlı şirket ile Türk firması ortaklık kararı aldı.

#3
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Hintli şirketler Carbon Masters India ve Saatarem Alternative Fuel & Energy (SAAFE) ortak girişimi olan yenilenebilir enerji şirketi Bharat CBG, Hindistan'da bir atık yakma enerji santrali ve biyogaz tesisi geliştirmek için Türk şirketi IONA Engineering şirketiyle anlaşma imzaladı.

#4
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Yapılan anlaşmayla Hintli Bharat CBG için Türk şirketi IONA, günde 300 ton kapasiteli bir biyogaz tesisi geliştirme sürecinde danışmanlık hizmetleri de verecek. Anlaşma, 27 Ocak’ta Hindistan’ın Goa kentinde düzenlenen Hindistan Enerji Haftası (IEW) toplantısında imzalandı.

#5
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Anlaşmaya göre, IONA Engineering; atık-enerji tesisinin tasarımını, tedarikini, kurulumunu, devreye alınmasını ve mülkiyetini üstlenecek; Saatarem Alternative Fuel & Energy (SAAFE) ise hammadde olarak günde 25-35 ton tek kullanımlık plastik atık tedarik edecek.

#6
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Enerji tedarik düzenlemesi, ticari işletme tarihinden itibaren 15 yıl geçerli olacak ve sözleşmeye tarife artışı da dahil edilecek. Hindistan'ın ilk entegre atık-değer parkı olan proje, Bengaluru kentinde kurulacak. Kannahalli Entegre Atık-Değer Parkı'nda adıyla hizmete girecek atık yakma tesisinin tahmini sermaye yatırımı, kurulum, montaj, nakliye, sigorta, gümrük vergileri ve iç lojistik maliyetleri hariç olmak üzere ilk planda yaklaşık 1 milyon Euro olarak belirlendi.

#7
Foto - Hindistan ne yaptıysa olmadı! Türkiye konusunda geri adım attı

Anlaşmayı imzalayan Ankara merkezli IONA, biyogaz tesislerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış Türkiye’nin önde gelen bir mühendislik, tedarik ve inşaat şirketlerinden biri. 15 ülkede 150’den fazla proje üstlenen IONA, tarımsal kalıntıları, endüstriyel organik atıkları ve belediye katı atıklarını değerli biyogaz ve biyometana dönüştürüyor. Şirket son olarak Konya’daki 3 MWh kurulu güce sahip Türkmenbeyi Biyogaz Tesisi’nin tasarım mühendisliği, proses tasarımı, ekipman entegrasyonu, montaj ve devreye alma süreçlerini kapsayan EPC yüklenicisi olarak projeyi tamamladı. Bu tesis, yıllık yaklaşık 180 bin ton organik atık, anaerobik fermantasyon süreciyle biyogaza dönüştürerek elektrik ve ısı enerjisi elde ediyor.

