  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin köy sayısı açıklandı! En ilginç köy isimleri de belli oldu ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor Alzheimer'la ilgili önemli detayı uzmanlar ortaya çıkardı! Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir Almanlar transfer senaryosunu açıkladı ve... Goretzka için gündeme oturacak transfer çıkışı Tereyağını sakın buzdolabına koymayın! Meğer öyle bir zararı varmış ki... Bakın zeytinyağına ne katmışlar! Bakanlık tek tek ifşaladı! Bu hususlara dikkat etmeyenin canı yanar! İnternetten altın alanlara büyük şok Dünya nüfusunda zirve değişti! En kalabalık 20 ülke açıklandı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

ABD'li emekli albay ve askeri analist Douglas Macgregor, İran'a olası saldırı senaryosunu değerlendirirken Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

#1
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Program sunucusunun Suudi Arabistan ve ABE gibi ülkelerin ABD'nin İran'a saldırması durumunda nasıl tepki vereceği sorusunu yanıtlayan Macgregor, bu ülkelerin hareket alanının kısıtlı olduğunu belirtti. Macgregor, Arap ülkelerinin durumunu şu sözlerle özetledi:

#2
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Bu ülkeler çok büyük işler yapabilecek konumda değiller. Kendi zararlarına olacak fevri hareketlerde bulunmayacaklardır. Başka bir deyişle, bizimle ilişkilerini kalıcı olarak bozacak eylemlere girişmeyeceklerdir. Onlar hayatta kalmak istiyorlar. Gerçek bir askeri güçleri yok.

#3
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Arap dünyasının aksine bölgedeki asıl belirleyici gücün Türkiye olduğunu vurgulayan Macgregor, Ankara'nın tavrının çok net olduğunu ifade etti. Türkiye ve İran arasındaki tarihsel rekabete değinen analist, buna rağmen Türkiye'nin kırmızı çizgisini şu şekilde açıkladı:

#4
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Hepimizin, tüm ulus devletlerin dikkatle izlemesi gereken ülke Türkiye'dir. Türkler şunu çok net bir şekilde ortaya koydular: İran ile yüzyıllardır süregelen anlaşmazlıkları ve farklılıkları olsa da ki bu bir sır değil, İran'ın yok edilmesini desteklemiyorlar.

#5
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Macgregor, ABD'nin İran stratejisine dair de çarpıcı iddialarda bulundu. ABD'nin İran'ı işgal etmeyeceğini, buna dair bir kanıt görmediğini belirten Macgregor, asıl hedefin rejim değişikliğinin ötesine geçerek ülkeyi tamamen çökertmek olduğunu savundu. Macgregor sözlerine şöyle devam etti:

#6
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

Temel önermeye geri dönmemiz gerekiyor. İran'a karşı ne yapıyoruz? Eğer işgal etmeyeceksek, ki bunu yapacağımıza dair bir kanıt görmüyorum, o zaman hedefimiz ne? Daha önce hedef yönetimi devirmek ve rejim değişikliği yapmaktı. Bu hala bir hedef mi? Muhtemelen öyledir ama bence daha büyük hedef ülkeyi yok etmek.

#7
Foto - ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

ABD'nin halihazırda İran ekonomisini iflas ettirdiğini ve para biriminin değerini yok ettiğini belirten Macgregor, askeri müdahalenin ülkeyi yerle bir etme amacı taşıdığını öne sürdü. Macgregor, olası bir saldırının sonuçlarını şu sözlerle tarif etti: Şimdi içeri girip esasen orayı dümdüz edeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Bu, su sorunu yaşayacakları anlamına geliyor. Durum çok daha kötüleşecek. Gıda kıtlığı yaşanacak. Altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi söz konusu olacak. Sadece uzun menzilli saldırı silahlarının bulunduğu cephanelikler değil, ülke içinde askeri veya siyasi fayda sağlayabilecek her şey ve her yer hedef alınacak. Gidişatımız bu yönde. Peki, bunu yapmak için elimizde yeterli füze, roket ve mühimmat var mı? Bunu bilmiyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.
Gündem

AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu, TÜRKİYE düşmanlığıyla gözü dönmüş müptezellerin suratına inen tarihi bir ayara sahne oldu. AFD Milletvekili Tomasz Froe..
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" ç..
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı...
2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması
Ekonomi

2008 Krizini önceden bilen isimden çarpıcı altın ve dolar açıklaması

2008 küresel ekonomik krizini önceden öngörmesiyle tanınan ABD’li ekonomist Peter Schiff, küresel piyasalarla ilgili yeni değerlendirmelerde..
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!
Gündem

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!

Halkın parasıyla hizmet vermesi gereken CHP'li Çankaya Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Belediye binasına, terör örgütü P..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23