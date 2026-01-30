ABD'li eski asker İran için felaket senaryosunu açıkladı: Asıl dikkat etmemiz gereken Türkiye onlar bunu istemiyor

ABD'nin halihazırda İran ekonomisini iflas ettirdiğini ve para biriminin değerini yok ettiğini belirten Macgregor, askeri müdahalenin ülkeyi yerle bir etme amacı taşıdığını öne sürdü. Macgregor, olası bir saldırının sonuçlarını şu sözlerle tarif etti: Şimdi içeri girip esasen orayı dümdüz edeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Bu, su sorunu yaşayacakları anlamına geliyor. Durum çok daha kötüleşecek. Gıda kıtlığı yaşanacak. Altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi söz konusu olacak. Sadece uzun menzilli saldırı silahlarının bulunduğu cephanelikler değil, ülke içinde askeri veya siyasi fayda sağlayabilecek her şey ve her yer hedef alınacak. Gidişatımız bu yönde. Peki, bunu yapmak için elimizde yeterli füze, roket ve mühimmat var mı? Bunu bilmiyorum.