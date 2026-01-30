  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünya gündemine ilişkin Türk basınına konuştu. Lavrov Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

#1
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 2. Moskova ziyaretinin ardından verdi mesajını. "Suriye'de Ahmet Şara liderliğindeki yeni dönemde stratejik iş birliği kesintisiz sürüyor ve yıllık ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaştı." dedi.

#2
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Dördüncü yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışlarına da parantez açtı. Ukrayna lideri Zelenski ve ABD'nin "yaptığını söylediği anlaşmayı" görmediklerini belirtti. Moskova'nın ateşkes için tutumunu açıkladı. "En az 60 günlük, hatta daha uzun bir ateşkes bizim için kabul edilemez." diye konuştu.

#3
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Ukrayna'yı "batı kuklası" olmakla suçladı. Rusya-Ukrayna savaşındaki ilk barış adımı olan İstanbul sürecinin de arka planını anlattı Bakan.

#4
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Dönemin İngiltere Başbakanı sebebiyle başarıya ulaşamadığına işaret etti. "Sayın Başkanlar Putin ile Erdoğan görüştü. Ancak ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e geldi ve Ukraynalılara paraphe edilmiş bu belgeyi imzalamalarını yasakladı. Oysa bu belge, ayrıntılı bir barış anlaşmasının temeli olacaktı." dedi.

#5
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Lavrov açıklamalarında İran'a parantez açtı. "Biz her zaman hem İsrail hem de İran ile iyi ilişkilere sahip olduğumuz için, bu gerilimin yatıştırılması gerektiği konusunda iyi niyetli arabuluculuk teklif ederiz" ifadelerini de kullandı.

#6
Foto - Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın içinden geçtiği istikrarsızlığı ve çözümü "Eğer çökmekte olan yapıyı biri kurtarabilirse, o da yetenekli Türk diplomatlardır" diyerek tanımladı. Rus-Türk ilişkilerinden Suriye ve İran'a kadar pek çok konuyu değerlendirdi. "Türk meslektaşlarla çalışırken kendimizi her zaman çok rahat hissediyoruz. Hem Hakan Fidan hem selefleri..." ifadelerini kullandı.

