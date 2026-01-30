Rusya'dan gündeme oturacak Türkiye çıkışı: Ancak onlar kurtarabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın içinden geçtiği istikrarsızlığı ve çözümü "Eğer çökmekte olan yapıyı biri kurtarabilirse, o da yetenekli Türk diplomatlardır" diyerek tanımladı. Rus-Türk ilişkilerinden Suriye ve İran'a kadar pek çok konuyu değerlendirdi. "Türk meslektaşlarla çalışırken kendimizi her zaman çok rahat hissediyoruz. Hem Hakan Fidan hem selefleri..." ifadelerini kullandı.