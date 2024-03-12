2024-03-12 14:04:03 Hilal Kaplan, “konforlu mücahitler”i tokat manyağı yaptı! O “dindarlar” okusun da utanmaları varsa biraz utansın
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “HAMAS'ın Yahudilere ve İsrail Devleti'ne karşı işlediği cinayetlere ve cinsel suçlara Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri, ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir” herzelerini yumurtlayan İsrail terör şebekesinin Dışişleri Bakanı Israel Katz’ı yerden yere vurdu. Türkiye’de de, Erdoğan’ın Filistin konusunu umursamayan, hatta İsrail ile işbirliği yapan bir kişi olduğu yönünde kara propaganda yapıldığını belirten Kaplan, bu propagandaya alet olanların bir kısmının dindarlardan oluşmasının üzüncü verici olduğunu ifade etti. “Boykot hassasiyetinin 0'larda kaldığı, İslam ülkelerinin büyük çoğunluğunda seçime girse kolaylıkla kazanacak Erdoğan'ı ancak ikinci turda Başkan yapabildiğimiz ülkede bu kadar oluyor demek ki” diyerek zülfiyare dokunan Kaplan, altına imza atılacak yazısında şunları kaydetti: