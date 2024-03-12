Hilal Kaplan, “konforlu mücahitler”i tokat manyağı yaptı! O “dindarlar” okusun da utanmaları varsa biraz utansın

Ancak Türkiye'de yaşanan tartışmalara bakarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin konusunu umursamayan, hatta İsrail ile işbirliği içerisinde olan bir kişi. Bu iftirayı iki kesim dile getiriyor. Birincisi Türkiye'de ne kadar terör örgütü varsa onlara verdikleri destekle bilinen kesimler. Bunların ne dediklerinin aslında hiçbir önemi yok. Masumları katleden vahşi teröristleri destekleyen insanların İsrail'i de desteklediğini düşünmeyecek kadar naifliği üzerimizden atalı çok oldu. Üzücü olan bu koronun Türkiye'de az da olsa dindarlar arasında da kendisine karşılık bulması oldu. Heybelerinde ne kadar iftira varsa Erdoğan'ın üzerine boca ettiler. Pek çoğu gerçek olmayan, yanlış yorumlanan, bilgi eksikliğinden kaynaklanan veya haddi aşan yorumlarına karşı çıkan herkesi dinden çıkarmaya kadar varan üslupla linç edenler bile oldu. Oysa hiçbiri dönüp aynaya bakmadı. Aynaya baktığımda ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahcubiyetini paylaşıyorum ve şunu diyorum: