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Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

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Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken “Mardin” kararı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş süreci kapsamında atadığı 70 kişilik kurucu Halk Meclisi listesinde Türk akademisyenlere yer vererek dikkatleri üzerine çekti. Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Dr. Abdulhamit Alawak ve üç öğrencisinin milletvekili olarak atanması, Suriye’nin yeniden inşasında Türk akademik tecrübesinin rolünü gözler önüne serdi. 30 ay görev yapacak olan yeni meclis, 6 Temmuz'da yemin ederek çalışmalarına resmen başlıyor.

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Foto - Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

Suriye'de geçiş süreci kapsamında, Halk Meclisi'nin üçte birini oluşturan 70 üyenin ataması 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edildi. Toplumun farklı kesimlerini ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen listede Mardin Artuklu Üniversitesi'nden dört isim bulunuyor.

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Foto - Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde görev yapacak kurucu meclise; MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulhamit Alawak, 2026 mezunlarından Ahmet Zeydan ve aktif eğitimlerine devam eden öğrenciler Mahir Alluş ile Yasir Delwan milletvekili olarak atandı.

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Foto - Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite mensuplarının Suriye Halk Meclisi'nde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcoşar, "Suriye'de 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde Üniversitemiz mensuplarının da yer alması bizleri gururlandırmıştır. Kurucu mecliste milletvekili olarak görev alan anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sayın Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sayın Mahir Alluş ve Sayın Yasir Delwan'ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

Suriye Halk Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 kişilik kontenjanda, farklı alanlardan 47 akademisyen ve uzman yer alıyor. Atanan üyeler arasında 17 doktora derecesine sahip isim bulunuyor.

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Foto - Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken "Mardin" kararı

Anayasa uyarınca 30 ay görev yapacak olan yeni Halk Meclisi, ilk oturumunu 6 Temmuz Pazartesi günü (yarın) gerçekleştirecek. Toplantıda üyelerin yemin etmesinin ardından Meclis Başkanlık Divanı seçilecek ve içtüzüğü hazırlayacak komisyon oluşturulacak.

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