Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken “Mardin” kararı

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite mensuplarının Suriye Halk Meclisi'nde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcoşar, "Suriye'de 1 Temmuz 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen 70 kişilik milletvekili listesinde Üniversitemiz mensuplarının da yer alması bizleri gururlandırmıştır. Kurucu mecliste milletvekili olarak görev alan anayasa hukukçusu, Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Dr. Abdulhamit Alawak; 2026 mezunlarımızdan Sayın Ahmet Zeydan, halihazırda öğrencimiz olan Sayın Mahir Alluş ve Sayın Yasir Delwan'ı Halk Meclisi'ndeki görevleri için tebrik ediyor, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.