Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken “Mardin” kararı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş süreci kapsamında atadığı 70 kişilik kurucu Halk Meclisi listesinde Türk akademisyenlere yer vererek dikkatleri üzerine çekti. Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Dr. Abdulhamit Alawak ve üç öğrencisinin milletvekili olarak atanması, Suriye’nin yeniden inşasında Türk akademik tecrübesinin rolünü gözler önüne serdi. 30 ay görev yapacak olan yeni meclis, 6 Temmuz'da yemin ederek çalışmalarına resmen başlıyor.