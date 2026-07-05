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Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

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Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

Esed rejiminin istihbaratçılarından, Müslümanları ölüm kampına götürmekle görevli olan isimlerden Tümgeneral Tümgeneral Ali Salih Diyab, Suriye Devleti tarafından yakalandı.

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Foto - Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

Suriye'de diktatör Esed rejiminin devrilmesi sonrası eski rejimin savaş suçlusu teröristleri tek tek yakalanıyor.

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Foto - Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

Son olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, titiz bir takip ve izleme çalışmasına dayanan nitelikli bir operasyon neticesinde, devrik rejim döneminin askeri ve güvenlik sistemindeki subaylarından biri olan eski Tümgeneral Ali Salih Diyab’ı yakalayarak gözaltına aldı.

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Foto - Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyab'ın eski rejimin askeri ve güvenlik yapılanmasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, Diyab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'daki Askeri Güvenlik Şubesi'ni yönettiği, görev süresi boyunca sistematik hak ihlalleri ve suçlarla ilişkilendirildiği ifade edildi.

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Foto - Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

İçişleri Bakanlığı, Diyab'ın eski rejimin üst düzey güvenlik yetkilileriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu kaydetti. Bakanlık açıklamasına göre yürütülen soruşturmalar, Diyab'ın Haseke ili ile Kamışlı kentinde çok sayıda gencin gözaltına alınması ve daha sonra "ölüm kampları" olarak bilinen Filistin Şubesi ile Seydnaya Askeri Cezaevi'ne sevk edilmesinden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Açıklamada, operasyonun vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlara karışan eski rejim mensuplarının adalet önüne çıkarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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Yorumlar

Ccc

Bu şahsa terörist diyorsunuz hamaneye kahraman. Hameney de Milyonlarca Müslümanın katili degilmiydi. Onun Siyonist ve haçlı teröristler tarafindan öldürülmesi onun da zalim olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Kendileri Yemen ve Suriye de Milyonlarca Müslüman katlettiler kendi aciklamalari var internetten bulursunuz
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