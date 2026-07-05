Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!
Esed rejiminin istihbaratçılarından, Müslümanları ölüm kampına götürmekle görevli olan isimlerden Tümgeneral Tümgeneral Ali Salih Diyab, Suriye Devleti tarafından yakalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Esed rejiminin istihbaratçılarından, Müslümanları ölüm kampına götürmekle görevli olan isimlerden Tümgeneral Tümgeneral Ali Salih Diyab, Suriye Devleti tarafından yakalandı.
Suriye'de diktatör Esed rejiminin devrilmesi sonrası eski rejimin savaş suçlusu teröristleri tek tek yakalanıyor.
Son olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri, titiz bir takip ve izleme çalışmasına dayanan nitelikli bir operasyon neticesinde, devrik rejim döneminin askeri ve güvenlik sistemindeki subaylarından biri olan eski Tümgeneral Ali Salih Diyab’ı yakalayarak gözaltına aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyab'ın eski rejimin askeri ve güvenlik yapılanmasında öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, Diyab'ın 2008-2018 yılları arasında Kamışlı'daki Askeri Güvenlik Şubesi'ni yönettiği, görev süresi boyunca sistematik hak ihlalleri ve suçlarla ilişkilendirildiği ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, Diyab'ın eski rejimin üst düzey güvenlik yetkilileriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu kaydetti. Bakanlık açıklamasına göre yürütülen soruşturmalar, Diyab'ın Haseke ili ile Kamışlı kentinde çok sayıda gencin gözaltına alınması ve daha sonra "ölüm kampları" olarak bilinen Filistin Şubesi ile Seydnaya Askeri Cezaevi'ne sevk edilmesinden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Açıklamada, operasyonun vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlara karışan eski rejim mensuplarının adalet önüne çıkarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
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