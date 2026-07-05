Müslümanları ölüm kampına götüren istihbaratçı enselendi!

İçişleri Bakanlığı, Diyab'ın eski rejimin üst düzey güvenlik yetkilileriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu kaydetti. Bakanlık açıklamasına göre yürütülen soruşturmalar, Diyab'ın Haseke ili ile Kamışlı kentinde çok sayıda gencin gözaltına alınması ve daha sonra "ölüm kampları" olarak bilinen Filistin Şubesi ile Seydnaya Askeri Cezaevi'ne sevk edilmesinden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Açıklamada, operasyonun vatandaşların güvenliğini hedef alan suçlara karışan eski rejim mensuplarının adalet önüne çıkarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.