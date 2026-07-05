Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!
Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldi.
Venezuela Enformasyon Bakanlığının, sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.
VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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