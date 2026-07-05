  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam’a kin kusunca tutuklanmıştı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, soytarı Deniz Göktaş’a haddini böyle bildirdi Fransa’nın İngiltere’yi dışlama oyunu elinde patladı! Macron kendi kazdığı kuyuya düştü ABD basını Tayfun'u öve öve bitiremedi! Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi! Resmen felekleri şaştı! Almanların son kalesi sallantıda Tesla sürücüsüne büyük şok: Servis faturasını görünce gözlerine inanamadı! Devlet yine vatandaşın elinden tuttu! 2 milyar lira avans... 3 bin 300 rakımlı Berçalan Yaylası Yükseklerde bambaşka bir dünya Depremin izleri bir bir siliniyor: Ağır hasarlı 6 katlı bina yıkıldı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldi.

#1
Foto - Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

Venezuela Enformasyon Bakanlığının, sosyal medya platformundaki hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

#2
Foto - Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

#3
Foto - Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

#4
Foto - Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı hızla yükseliyor!

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı
Gündem

Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı

Mizah adı altında Yüce Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ile alay ettiği gösterisi sonrası açılan soruşturmada tutuklanan komedyen bozuntusu De..
MHP İl Başkanı bıçaklandı
Gündem

MHP İl Başkanı bıçaklandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova'da bir kavga sırasında iki yerinden bıçakla yaralandı.

Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı
Gündem

Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı

Bolu’da belediyeye ve iştiraki şirketlerine yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'zimmet' ve 'suç..
Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi
Gündem

Soytarı tutuklandı! Cem Yılmaz tüm paylaşımlarını sildi

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı son hamleyle gündem oldu. Kur’an ile alay eden soytarı Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının h..
Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?
Dünya

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?

Suriye’de bombalı saldırı girişiminin önlendiği açıklandı. Bomba imha ekiplerinin başkent Şam kırsalında patlayıcı yüklü bir otobüsteki bomb..
Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

Beşiktaş profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın Çorum FK’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23