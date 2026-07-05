Gazzeli çocuklar, Türkiye'nin desteğiyle umut buluyor Umut pınarları hiç kurumasın

Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti ise, "Mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakkımız var. Savaş ve yıkıma rağmen çocuklar olarak sevinmeye, oyun oynamaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları sürüyor.