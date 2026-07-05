Gazzeli çocuklar, Türkiye'nin desteğiyle umut buluyor Umut pınarları hiç kurumasın
İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı. Programla, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu insani koşullarda yaşayan çocuklara güvenli bir sosyal ortam sunulması, psikososyal destek verilmesi ve kültürel, sportif ile eğitsel faaliyetler aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.