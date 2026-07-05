  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkunç veri: Kolon kanseri gençlerde hızla yayılıyor! Kürtlere yaptığı hakaretle tepki çekmişti! Rahmi Koç, mirasını bakın nereye bağışladı Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var "AB'nin güvenliği Ankara'nın elinde" diyen Fransa'dan Türkiye kararı! Herkes için büyük sürpriz oldu! Şara’dan dikkat çeken “Mardin” kararı Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk Penaltı kurtardı! Futbol devi zorlandı ama kazandı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Ankara'da 36. NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen Turkuaz operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Ankara'da yapılacak olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce ve emniyet birimlerinin katılımıyla Turkuaz operasyonları devam ediyor. NATO kapsamında denetimleri arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şahısları hedef aldı.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Silahla tehdit kurşunlama gibi konulara karışan çok sayıda kaydı olan şahıslar evlerinde arama yapıldı. Ankara Emniyeti, "operasyon paketi" kapsamında bir çalışma daha hayata geçirdi. Operasyon sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından, "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganı ile il genelinde denetimler devam ediyor.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Ayrıca, NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirilmişti. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberler genişletilmişti. Zirveye ilişkin adli ve idari tüm önlemler alındığı söylendi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Tam 46 gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz
Gündem

Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz

Emekli Yunan Büyükelçi Aifantis’ten Atina’yı sarsacak Ege itirafı... Military News’e konuşan Aifantis, “Türkiye karşısında yenilgimiz kaçını..
Eşcinsel sapkınlar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!
Gündem

Eşcinsel sapkınlar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!

5 bin eşcinsel sapkını İstanbul’a taşıyacak gemiye izin verilmemesinin yankıları sürüyor. İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını..
Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak
Gündem

Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak

İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkan kadının gözlem altına alınmasına karar veri..
MHP'den Soner Arın mesajı
Gündem

MHP'den Soner Arın mesajı

MHP'den yapılan açıklamada "Merhum Soner Arın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük..
Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı

Niğde-Ankara otobanında yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. ..
Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?
Dünya

Suriye’de neler oluyor? Saldırılarda İsrail parmağı mı var?

Suriye’de bombalı saldırı girişiminin önlendiği açıklandı. Bomba imha ekiplerinin başkent Şam kırsalında patlayıcı yüklü bir otobüsteki bomb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23