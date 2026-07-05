Enerjiden madenciliğe kadar bütün servetlerini Türkiye’ye açtılar: “Güçlerimizi birleştirelim, tüm yatırımlarda sizi görmek istiyoruz”
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İstanbul'da düzenlenen İş Forumu'nda Türk yatırımcıları enerji, savunma ve madencilik gibi kritik sektörlerde iş birliğine çağırdı. Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu belirsiz dönemde iki ülkenin birlikte hareket etmesinin refah için şart olduğunu vurgulayan Dar, "Gelin potansiyelimizi hayata geçirelim" diyerek stratejik ortaklığın altını çizdi. Bu çağrı, Türkiye ve Pakistan arasında savunma sanayii ve teknoloji transferi odaklı yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.