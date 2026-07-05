Enerjiden madenciliğe kadar bütün servetlerini Türkiye’ye açtılar: “Güçlerimizi birleştirelim, tüm yatırımlarda sizi görmek istiyoruz”

Dünya genelinde etkili olan küresel belirsizlik döneminde Pakistan ve Türkiye'nin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Dar, "Gelin birlikte hareket edelim. Pakistan ve Türkiye olarak dünyanın her ülkesine girebilir ve rekabetçi şekilde her sektörde faaliyet gösterebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bunu istersek ve birlikte ahenk içinde çalışmaya karar verirsek, böyle bir potansiyel var. Gelin, bu potansiyeli hayata geçirelim ve bu sayede Pakistan ve Türkiye halkı için başarıları imza atalım." ifadelerini kullandı.