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TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

ASELSAN, hassas vuruş kabiliyeti ve düşük ikincil hasar özellikleriyle modern savaş konseptini değiştiren 250 libre sınıfındaki TOLUN akıllı mühimmat ailesinin seri üretim hatlarını yeni varyantlarla genişlettiğini duyurdu. Hareketli hedefleri 50 kilometrenin ötesinden vuran lazer güdümlü TOLUN-L ve sığınakları imha eden nüfuz edici TOLUN-P'nin ardından, aileye kızılötesi arayıcı başlıklı TOLUN IIR ile düşman hava savunmasını kör eden elektronik harp varyantı TOLUN EW da eklendi. Çeşitli hava platformlarına ve insansız hava araçlarına modüler olarak entegre edilebilen bu akıllı mühimmatlar, karmaşık muharebe sahalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüksek hacimli ve düşük maliyetli angajman kapasitesi sunuyor.

#1
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

Hassas vuruş kabiliyetleri ve görev esnekliğiyle öne çıkan TOLUN akıllı mühimmat ailesi, ASELSAN’ın seri üretim faaliyetleri kapsamında genişlemeye devam ediyor. Şirket, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla birden fazla varyanttan oluşan mühimmat ailesini geliştirmeyi sürdürüyor.

#2
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

ASELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre TOLUN, yeni nesil 250 libre sınıfı güdümlü mühimmat ailesi olarak tasarlandı. Sistemler, uzun menzilli hassas angajman kabiliyetini modüler görev esnekliği ve düşük ikincil hasar oluşturma özelliğiyle bir araya getiriyor.

#3
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

Çeşitli güdüm teknolojileriyle entegre edilen TOLUN ailesi, farklı hava platformlarından kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Şirket, mühimmat ailesinin karmaşık muharebe sahalarında ortaya çıkan geniş kapsamlı operasyonel gereksinimleri karşılamayı hedeflediğini belirtti.

#4
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

ASELSAN’ın verdiği bilgilere göre TOLUN ailesi, maliyet etkin, uzun menzilli ve yüksek hacimli hedef angajman kapasitesi sunuyor. Sistemlerin özellikle yoğun korumaya sahip hedefler ile zamana duyarlı hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandığı ifade edildi.

#5
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

Ailenin öne çıkan varyantlarından TOLUN-L, entegre INS/GNSS güdüm sistemi ve lazer arayıcı başlık kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu varyantın, hareketli veya sabit hedeflere karşı 50 kilometrenin üzerindeki menzillerde hassas taarruz gerçekleştirebildiği belirtildi.

#6
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

TOLUN-F varyantı ise programlanabilir havada infilak özelliği ve yakınlık sensörü ile donatıldı. Bu özelliklerin, farklı hedef türlerine karşı parça tesirini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladığı kaydedildi. Sertleştirilmiş hedeflere yönelik geliştirilen TOLUN P, güçlendirilmiş beton yapıları delme kapasitesine sahip nüfuz edici harp başlığı kullanıyor.

#7
Foto - TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

ASELSAN ayrıca, elektronik harp görevleri için geliştirilen TOLUN EW varyantını da tanıttı. Şirket, bu mühimmatın hava savunma sistemlerine karşı karıştırma, aldatma ve baskılama kabiliyetleriyle elektromanyetik spektrumda etkiler oluşturmak üzere tasarlandığını açıkladı. Ailenin bir diğer üyesi olan TOLUN IIR ise terminal safhada hedef güncelleme ve hedefe kilitlenme kabiliyeti sunuyor. Bu varyantın görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve çift yönlü veri bağı mimarisi kullandığı bildirildi.

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