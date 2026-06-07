TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi
ASELSAN, hassas vuruş kabiliyeti ve düşük ikincil hasar özellikleriyle modern savaş konseptini değiştiren 250 libre sınıfındaki TOLUN akıllı mühimmat ailesinin seri üretim hatlarını yeni varyantlarla genişlettiğini duyurdu. Hareketli hedefleri 50 kilometrenin ötesinden vuran lazer güdümlü TOLUN-L ve sığınakları imha eden nüfuz edici TOLUN-P'nin ardından, aileye kızılötesi arayıcı başlıklı TOLUN IIR ile düşman hava savunmasını kör eden elektronik harp varyantı TOLUN EW da eklendi. Çeşitli hava platformlarına ve insansız hava araçlarına modüler olarak entegre edilebilen bu akıllı mühimmatlar, karmaşık muharebe sahalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüksek hacimli ve düşük maliyetli angajman kapasitesi sunuyor.