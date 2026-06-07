TOLUN ailesinin yeni varyantları muharebe sahasına iniyor! Radarları kör eden, betonu delen ASELSAN harikası için gece gündüz seri üretime geçildi

ASELSAN ayrıca, elektronik harp görevleri için geliştirilen TOLUN EW varyantını da tanıttı. Şirket, bu mühimmatın hava savunma sistemlerine karşı karıştırma, aldatma ve baskılama kabiliyetleriyle elektromanyetik spektrumda etkiler oluşturmak üzere tasarlandığını açıkladı. Ailenin bir diğer üyesi olan TOLUN IIR ise terminal safhada hedef güncelleme ve hedefe kilitlenme kabiliyeti sunuyor. Bu varyantın görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve çift yönlü veri bağı mimarisi kullandığı bildirildi.