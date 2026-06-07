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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Bir ilimizde halk sandık başında
AA Giriş Tarihi:

Bir ilimizde halk sandık başında

Nevşehir’de bugün seçim var. Ürgüp, Mustafapaşa’daki belde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için bölge sakinleri sandık başına gitti.

#1
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

#2
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

#3
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

#4
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

#5
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

#6
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

#7
Foto - Bir ilimizde halk sandık başında

Belde sakinleri oylarını kullanıyor.

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