2023-06-27 11:12:41 Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti
Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken son gelen haber tedirgin eden haber olarak yorumlandı.
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Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken son gelen haber tedirgin eden haber olarak yorumlandı.
Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün artıyor.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son olarak dünyaca ünlü otomotiv devinden kötü haber geldi..
Bu kez gerçekleşen iflas ise tedarik sıkıntısından kaynaklı değil.
Lordstown Motors (RIDE.O), ABD'li elektrikli kamyon üreticisinin Tayvanlı şirket Foxconn'dan vadettiği bir yatırımla ilgili bir anlaşmazlığı çözememesi üzerine Salı günü iflas koruması başvurusunda bulundu ve kendini satışa çıkardı.
İflas mahkemesine yapılan bir şikayette Lordstown, elektronik şirketini dolandırıcılık yapmakla ve elektrikli araç üreticisine 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla bir dizi sözü tutmamakla suçladı.
Foxconn daha önce anlaşmanın bir parçası olarak Lordstown'a yaklaşık 52,7 milyon dolar yatırım yapmıştı.
Lordstown, Foxconn'un söz verdiği gibi ek hisse satın almakta tereddüt ettiğini ve elektronik üreticisini araç geliştirme planlarında işbirliği yapma konusunda yanılttığını iddia ediyor.
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