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Ekonomi
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Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

2023-06-27 11:12:41
Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken son gelen haber tedirgin eden haber olarak yorumlandı.

#1
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Son olarak dünyaca ünlü otomotiv devinden kötü haber geldi..

#4
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Bu kez gerçekleşen iflas ise tedarik sıkıntısından kaynaklı değil.

#5
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Lordstown Motors (RIDE.O), ABD'li elektrikli kamyon üreticisinin Tayvanlı şirket Foxconn'dan vadettiği bir yatırımla ilgili bir anlaşmazlığı çözememesi üzerine Salı günü iflas koruması başvurusunda bulundu ve kendini satışa çıkardı.

#6
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

İflas mahkemesine yapılan bir şikayette Lordstown, elektronik şirketini dolandırıcılık yapmakla ve elektrikli araç üreticisine 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla bir dizi sözü tutmamakla suçladı.

#7
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Foxconn daha önce anlaşmanın bir parçası olarak Lordstown'a yaklaşık 52,7 milyon dolar yatırım yapmıştı.

#8
Foto - Hiç beklenmedik haber! Otomotiv devi iflas etti

Lordstown, Foxconn'un söz verdiği gibi ek hisse satın almakta tereddüt ettiğini ve elektronik üreticisini araç geliştirme planlarında işbirliği yapma konusunda yanılttığını iddia ediyor.

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