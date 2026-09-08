Heyecanlandıran keşif! O ülkede toprağın altından 450 yıllık sır çıktı
Peru’nun başkenti Lima’da yürütülen kazılarda, sömürge döneminden kalma eski Espiritu Santo Hastanesi’ne ait izler gün yüzüne çıkarıldı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Peru’nun başkenti Lima’da yürütülen kazılarda, sömürge döneminden kalma eski Espiritu Santo Hastanesi’ne ait izler gün yüzüne çıkarıldı...
Peru’nun başkenti Lima’nın tarihi merkezindeki Santa Rosa de Lima alanında yapılan arkeolojik çalışmalar, kentin yüzyıllar öncesine uzanan geçmişini yeniden ortaya koydu.
Kazılarda, 1575’te hizmet vermeye başlayan Espiritu Santo Hastanesi ve çevresindeki yapılara ait kalıntılar bulundu.
Çalışmalarda hastaneye ait duvar kalıntıları, çini parçaları ve çiçek motifli taş döşeme tespit edildi.
Uzmanlar, uzun yıllar toprak altında kalan yapıları gün yüzüne çıkarırken, kalıntıların korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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