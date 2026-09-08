Italiano, Marsilya öncesi bakın ne yapacak! Erzurumspor maçında tüm yeniler sahaya...
Beşiktaş'ın hocası Italiano Erzurumspor maçında yine bir şeyler deneyecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın hocası Italiano Erzurumspor maçında yine bir şeyler deneyecek.
UEFA Avrupa Ligi mesaisine gelecek hafta Marsilya sınavı ile başlayacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Italiano'nun bu maçı düşünerek Erzurumspor karşısına farklı bir kadro çıkarması bekleniyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi günü oynanan derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Siyah-beyazlılar, 5. haftada Erzurumspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.
Teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, mavi beyazlılara karşı oynanacak müsabakada geniş kapsamlı bir rotasyona gideceği iddia edildi.
17 Eylül Perşembe günü Marsilya ile oynayacağı maç ile UEFA Avrupa Ligi startını verecek olan siyah beyazlılarda, İtalyan hocanın bu karşılaşmayı düşünerek lig maçına ideal 11'den farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Vincenzo Italiano, sağ bekte Taylan Bulut, sol bekte Kassoum Ouattara, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti ve sağ kanatta ise Ernest Poku'ya forma şansı verebilir.
Haberde, siyah beyazlı teknik adamın, Erzurumspor maçı için bu futbolculara "hazır ol" talimatı verdiği kaydedildi.
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