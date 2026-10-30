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Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden “Bunlar yürek mi yemiş” dedirten tehdit: “Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız”

Türkiye ile Libya arasında imzalanan stratejik deniz yetki muhtırasının uluslararası alanda yarattığı jeopolitik rüzgar Atina yönetimini ve askeri kanadını çileden çıkarmaya devam ediyor. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Atina merkezli ANT1 televizyon kanalına konuk olduğu canlı yayında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı tutumunu hedef alan skandal ve kışkırtıcı açıklamalara imza attı.

#1
Foto - Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Türkiye-Libya mutabakatına yönelik sergilediği tezviratları öven Floros, Atina'nın sözde kırmızı çizgilerini savundu.

#2
Foto - Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Türkiye’nin bölgedeki askeri ve diplomatik gücünü her geçen gün artırmasından duydukları rahatsızlığı gizleyemeyen eski general, "Ankara kararlı tutumunu her seferinde dile getiriyor.

#3
Foto - Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Ancak kimsenin şüphesi olmasın ki gerekirse anlayacakları şekilde sahada karşılık veririz. Bunu da başarıyla yaparız" diyerek açıkça Türkiye'yi hedef aldı.

#4
Foto - Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Geçmişte de Proto Thema gazetesine verdiği röportajda "Yunan topraklarına ayak basan herkesi önce yakacağız, sonra kim olduğunu soracağız" şeklinde provokatif ifadeler kullanan Floros'un bu tehditleri, komşu ülkedeki artan çaresizliğin ve duyulan korkunun en net göstergesi olarak yorumlandı.

#5
Foto - Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden "Bunlar yürek mi yemiş" dedirten tehdit: "Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız"

Öte yandan Miçotakis'in BMGK kürsüsünden "Türkiye ve Libya sanki biz yokmuşuz gibi davrandılar, aralarında yapay bir deniz sınırı oluşturmaya çalıştılar" şeklindeki haksız çıkışları Yunan basınının da ana gündemini oluşturuyor.

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