Türkiye’yi açık açık hedef aldılar! Yunan generalden “Bunlar yürek mi yemiş” dedirten tehdit: “Önce yakarız, sonra kim olduğunu sorarız”
Türkiye ile Libya arasında imzalanan stratejik deniz yetki muhtırasının uluslararası alanda yarattığı jeopolitik rüzgar Atina yönetimini ve askeri kanadını çileden çıkarmaya devam ediyor. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Atina merkezli ANT1 televizyon kanalına konuk olduğu canlı yayında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı tutumunu hedef alan skandal ve kışkırtıcı açıklamalara imza attı.