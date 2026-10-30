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Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

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Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

Trafik kurallarında yeni döneme giriliyor. 2027 polis ve jandarmanın sorumluluğunda olan 115 milyon aracın denetlenmesi planlanırken, 44 adet yeni hız tespit sistemi kullanılacak.

#1
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesine yönelik hedefler de yer aldı. AA muhabirinin programdan derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran ihlallerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

#2
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

2027'DE 115 MİLYON ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENECEK Trafik denetimlerinde polis ve jandarma ekipleri için ayrı hedefler belirlendi. Buna göre jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanıyor. Böylece 2027 yılı boyunca iki birimin sorumluluk alanlarında toplam 115 milyon denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

44 ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ KULLANILACAK Trafik denetimlerinde teknolojik sistemlerden de yararlanılacak. Bu kapsamda 44 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kullanılması sağlanacak.

#4
Foto - Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

RADARI GÖRÜNCE FREN YAPMAK YETMEYECEK Ortalama hız ihlal tespit sistemlerinde araçların yalnızca belirli bir noktadan geçerken yaptıkları hız değil, iki kontrol noktası arasındaki ortalama hızları esas alınıyor. Bu nedenle sürücülerin radarı gördüklerinde yavaşlayıp sonrasında yeniden hızlanmaları, hız ihlalini ortadan kaldırmaya yetmeyecek. 300 ÖZEL DENETİM YAPILACAK Program kapsamında sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algısının güçlendirilmesi de hedefleniyor. Bu doğrultuda ihlal odaklı 300 özel denetim gerçekleştirilecek.

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