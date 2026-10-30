Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık fren yapmak yetmeyecek!

2027'DE 115 MİLYON ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENECEK Trafik denetimlerinde polis ve jandarma ekipleri için ayrı hedefler belirlendi. Buna göre jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması planlanıyor. Böylece 2027 yılı boyunca iki birimin sorumluluk alanlarında toplam 115 milyon denetim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.