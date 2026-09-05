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Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

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Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Meksika’nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aracın üzerinde dışarıdan saldırıya işaret eden belirgin bir iz bulunmaması nedeniyle cinayet ihtimali zayıf değerlendirilirken, Escobar’ın kendi hayatına son vermiş olabileceği düşünülüyor. Yetkililer ise ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda henüz kesin bir sonuca varılmadığını açıkladı.

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Foto - Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Meksika’nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Escobar’ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Veracruz Eyalet Hükümeti Genel Sekreteri Ricardo Ahued, düzenlediği basın toplantısında Escobar’ın aracının içinde hayatını kaybettiğini ve yanında bir ateşli silah bulunduğunu doğruladı.

#2
Foto - Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Ahued, olayın cinayet veya intihar olup olmadığı konusunda şu aşamada kesin bir değerlendirme yapılamayacağını belirterek, “Ölüm ateşli silahla gerçekleşti; şu aşamada kesin bir hipotez öne sürmemiz mümkün değil” dedi. Yetkililer, ilk incelemelerde Escobar’ın aracına dışarıdan bir saldırı düzenlenmiş olma ihtimalinin düşük değerlendirildiğini açıkladı. Ahued, aracın yol kenarında bulunması ve üzerinde yoğun bir çatışma ya da saldırı izine rastlanmamasına dikkat çekerek, “Aracın yol kenarında durması ve üzerinde herhangi bir çatışma ya da yoğun saldırı izi bulunmaması nedeniyle bunun bir dış saldırı olmadığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yerel basına yansıyan görüntülerde Escobar’ın sürücü koltuğunda bulunduğu ve ateşli silahın bacaklarının arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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Foto - Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Olayın ardından Veracruz eyalet savcılığı tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Ekiplerin, milletvekilinin ölümüne ilişkin tüm ihtimalleri değerlendirdiği belirtildi. Yetkililer, soruşturma tamamlanmadan Escobar’ın ölüm şekline ilişkin kesin bir sonuca varılmayacağını bildirdi.

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Foto - Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan ve sendika liderliği görevinde bulunan Zenyazen Escobar, Eylül 2024’te Meksika Temsilciler Meclisi’ndeki görevine başlamıştı. Escobar’ın yaşamını yitirdiği Veracruz eyaleti ise uyuşturucu kartelleri ve organize suç gruplarının faaliyetleri nedeniyle Meksika’nın şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölgelerinden biri olarak biliniyor.

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