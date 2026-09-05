Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
Meksika’nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Aracın üzerinde dışarıdan saldırıya işaret eden belirgin bir iz bulunmaması nedeniyle cinayet ihtimali zayıf değerlendirilirken, Escobar’ın kendi hayatına son vermiş olabileceği düşünülüyor. Yetkililer ise ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda henüz kesin bir sonuca varılmadığını açıkladı.