Herkes şokta! Milletvekili, aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Ahued, olayın cinayet veya intihar olup olmadığı konusunda şu aşamada kesin bir değerlendirme yapılamayacağını belirterek, “Ölüm ateşli silahla gerçekleşti; şu aşamada kesin bir hipotez öne sürmemiz mümkün değil” dedi. Yetkililer, ilk incelemelerde Escobar’ın aracına dışarıdan bir saldırı düzenlenmiş olma ihtimalinin düşük değerlendirildiğini açıkladı. Ahued, aracın yol kenarında bulunması ve üzerinde yoğun bir çatışma ya da saldırı izine rastlanmamasına dikkat çekerek, “Aracın yol kenarında durması ve üzerinde herhangi bir çatışma ya da yoğun saldırı izi bulunmaması nedeniyle bunun bir dış saldırı olmadığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yerel basına yansıyan görüntülerde Escobar’ın sürücü koltuğunda bulunduğu ve ateşli silahın bacaklarının arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.