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Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

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Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki petrol arama çalışmalarında Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor. Kuyuyu ziyaret eden Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede günlük üretim potansiyeli bulunduğu yönündeki beklenti dikkat çekerken, sondajın tamamlanmasıyla petrol rezervinin netleşmesi bekleniyor.

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Foto - Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde petrol arama çalışmaları sürerken, Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda yürütülen çalışmalar bölgedeki petrol beklentisini artırdı.

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Foto - Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde devam eden petrol arama çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresinde yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan sahada sondaj faaliyetleri devam ediyor.

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Foto - Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) operatörlüğünde faaliyet gösteren TPIC MR7000-2 kulesinin bulunduğu Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nu ziyaret etti.

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Foto - Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak

Kuyuda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Korkmaz ve Şahin, yetkililerden petrol arama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Bölgede petrol arama çalışmaları öncesinde şantiye kurulurken, Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki saha çalışmalarının sürdürülmesi planlanıyor.

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