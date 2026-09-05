Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Gülaçan ve Çakallı mahalleleri çevresindeki petrol arama çalışmalarında Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor. Kuyuyu ziyaret eden Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz ile Birecik Kaymakamı Osman Şahin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede günlük üretim potansiyeli bulunduğu yönündeki beklenti dikkat çekerken, sondajın tamamlanmasıyla petrol rezervinin netleşmesi bekleniyor.