Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR atış testlerini başarıyla geçti. Testi yakından takip eden Avrupa merkezli savunma siteleri, ÇAKIR'a övgüler yağdırırken, kara platformdan başarıyla fırlatılan füzenin, iki farklı atış testinde kara ve deniz hedeflerini nokta atışı isabetle vurduğunu ifade etti. ÇAKIR'dan kaçışın imkansız olduğu dile getirilen haberde, Turbojet motorla çalışan füzenin menzilinin 150 kilometreden fazla olduğu ve 70 kilogramlık bir savaş başlığı taşıdığı aktarıldı.