  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsmail amcanın misafiri oluyorlar: Akşam 50'si birden bahçeye doluşuyor! Sahili kum zambakları süsledi! Koparanı 700 bin TL ceza bekliyor Balıkçının da vatandaşın da yüzü gülüyor! Karadeniz’de hamsi ve palamut bereketi Kırıkkale’de 8 şüpheliye adli işlem: Tehlike saçan düğün magandalarına operasyon Burası İsviçre değil Türkiye: Sis denizi ve eşsiz gün batımı manzarası mest ediyor!' Adliyeye sakız çiğneyerek gelmesi herkesi şaşırtmıştı! Melih Gökçek işin aslını açıkladı! Meğer... Gözler üst mahkemede: Okul saldırısında tahliyeye itiraz Yırtın şu oyuncu müsveddesinin sözleşmesini artık! Resmen takıma takoz oluyor... Fenerbahçe ateşle oynamış resmen: 'Kara koyun' öldü, 'ak koyun' ortaya çıktı! 90 yaşındaki adam oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı! Olayın sebebi ağızları açık bıraktı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR atış testlerini başarıyla geçti. Testi yakından takip eden Avrupa merkezli savunma siteleri, ÇAKIR'a övgüler yağdırırken, kara platformdan başarıyla fırlatılan füzenin, iki farklı atış testinde kara ve deniz hedeflerini nokta atışı isabetle vurduğunu ifade etti. ÇAKIR'dan kaçışın imkansız olduğu dile getirilen haberde, Turbojet motorla çalışan füzenin menzilinin 150 kilometreden fazla olduğu ve 70 kilogramlık bir savaş başlığı taşıdığı aktarıldı.

#1
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Roketsan'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ÇAKIR Seyir Füzesinin, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurduğu ifade edildi.

#2
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR füzesi, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

#3
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Yabancı basında yer alan habere göre, iki ayrı atışta füzenin hem kara hem de deniz hedeflerini nokta hassasiyetle vurduğu ve yeni bir yakıt sistemiyle menzilini artırdığı dile getirildi. Haberde, son testlerin, ÇAKIR füzesini daha önce sergilenen hava fırlatma rolünün ötesine taşıdığı, şirketin füzeyi tamamen çok alanlı hale getirme çabalarında önemli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

#4
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Haberde, "ÇAKIR'dan kaçış yok" denilirken, kara platformdan başarıyla fırlatılan seyir füzesinin, iki farklı atış testinde etkisini dost ve düşman ülkelere şimdiden hissettirdiğinin altı çizildi. Ağırlığı 275 kilograma kadar ulaşan ÇAKIR seyir füzesinin, 3,3 metre uzunluğunda olduğu ve 275 milimetre çapında olduğu belirtildi.

#5
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Turbojet motorla çalışan füzenin menzilinin ise 150 kilometreden fazla olduğunun altı çizilirken, ÇAKIR'ın 70 kilogramlık bir savaş başlığına sahip olduğu aktarıldı. ÇAKIR'ın, hedefe bağlı olarak, yüksek patlayıcı, yarı delici, parçalanmalı ve termobarik savaş başlığı türleriyle donatılabileceği ifade edildi.

#6
Foto - Roketsan’ın harikası büyük ses getirdi! Keklik gibi avlayan Türk füzesi ÇAKIR, Avrupa’da tozu dumana kattı: Ondan kaçış imkansız

Haberde, "Yönlendirme ve navigasyon sistemleri arasında ataletsel navigasyon sistemi, parazit önleyici Küresel Navigasyon Uydu Sistemi ve arazi referanslı navigasyon bulunmaktadır" denildi. Füzenin, sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklardan, SİHA'lardan, insansız yüzey araçlarından, tekerlekli araçlardan ve diğer yüzey platformlarından fırlatılmak üzere tasarlandığı ifade edilirken, Türkiye'nin bu alanda önemli bir ihtiyacının daha yerelleştirildiği dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşmiş Milletler uyardı: Son bin yılın en güçlüsü!
Dünya

Birleşmiş Milletler uyardı: Son bin yılın en güçlüsü!

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının benzeri görülmemiş bir hızla güçlendiği uyarısında bulundu. Küresel ısınmayla birleşmesi beklenen..
Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren avukatlar hakkında gözaltı kararı verildiğini söy..
Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir
Gündem

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan açıklamalara ser..
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı
Gündem

Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı

Kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan CHP’li Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etti.
Oya Lale Arslan tutuklandı
Gündem

Oya Lale Arslan tutuklandı

Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagan..
Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!
Gündem

Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin, İran'ın misilleme saldırılarını "önceden planlanmış bir politik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23