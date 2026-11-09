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Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

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Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütünün şeması ortaya çıkarken operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma derinleşti.

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Foto - Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller didik didik incelendi. Şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ve MASAK raporu, suç örgütünün derin bağlantılarını gözler önüne serdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ve 3 kritik iş yeri daha takibe alındı.

#2
Foto - Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Detaylı incelemelerde vurgunun boyutu ve şüphelilerin rolleri tek tek deşifre edildi. Matbaacı Cumhur Yılmaz'ın telefonunda yapılan incelemelerde; Uğur İşbilen, Fuat Berkay Eraslan, Barış Kılıç ve Yılmaz Emer ile kanser ilaçlarına ait prospektüslerin hazırlanması, numune gönderilmesi ve fiyatlandırılmasına dair yazışmalar ele geçirildi.

#3
Foto - Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Uğur İşbilen'in kardeşi Volkan İşbilen ile Nazir Akgül'ün lider isim Moharram Jabbari ile yoğun para transferleri olduğu belirlenirken, Volkan İşbilen'in "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Sahtecilik" suçlarından çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Moharram Jabbari ve Mikail Aktaş'ın telefonları ile MASAK kayıtlarında Hamdin Bingöl, Gözde Yıldız, Basri Duman ve Nisa Yener'in yapılanmayla olan irtibatları ve para hareketleri saptandı.

#4
Foto - Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Şüphelilerden Basri Duman'ın daha önce emekli eczacı Yekta Bahattin Alper'e ait eczanede çalıştığı, Yekta Bahattin Alper'in ise Ahmet Cengiz ile 800 bin TL tutarında şüpheli para transferinin olduğu tespit edildi. Antalya'da yakalanan şüpheli Emrah Atik'in telefonunda, Antalya Memorial Hastanesi'nde görevli doktor Mammad Mirzaliyev ve hemşire Abdullah Küçük ile sağlık turizmcisi Müslüm Ramazan arasında olayla ilgili yazışmalar saptandı.

#5
Foto - Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Öte yandan, Kayseri'de depo sorumlusu olarak görev yapan Serkan Doğan'ın ise Ahmet Cengiz ve Moharram Jabbari ile yüksek tutarlı para transferleri olduğu; ayrıca şüphelinin 2022 yılındaki operasyonda da ele geçirilen ilaçlarla birebir aynı türden 80 adet "OPDIVO" marka kanser ilacıyla yakalandığı ortaya çıktı. Elde edilen deliller ve yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde; suç örgütünün faaliyetlerine iştirak ettiği kesinleşen aralarında doktor, eczacı kalfası, hemşire, matbaacı ve depo sorumlularının bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınırken, 3 iş yerinde de arama gerçekleştirildi.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Kanser hastasının ölüm korkusundan para kazanmak! Bu nasıl bir vicdansızlık, bu nasıl bir alçaklık? Türkiye güne yine insanın kanını donduran bir skandalla uyandı. Doktoru, hemşiresi, sağlık çalışanı derken kimlerin bu kirli tezgâhın içinde yer aldığına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürüldüğü, insan sağlığının hiçe sayıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi insan sormadan edemiyor: Bir insanın vicdanı nasıl bu kadar kararabilir? Bir doktor, bir hemşire, bir sağlık çalışanı; mesleğe başlarken ettiği yemini, taşıdığı sorumluluğu, insan hayatına duyduğu saygıyı nasıl bir kenara bırakabilir? Karşınızda sıradan bir ticari mal yok! Karşınızda kanserle boğuşan, ölüm korkusuyla yaşayan, belki de son umudunu elindeki ilaca bağlamış insanlar var. Siz bu insanların umudunu mu paketleyip sattınız? Ölümle mücadele eden hastaların çaresizliğini kazanç kapısına mı çevirdiniz? Üstelik burada insanın aklına gelen ilk savunma bile geçerli değil. Hani derler ya, maaşlar yetmiyor, geçim sıkıntısı insanları yanlış yollara sürüklüyor diye… Bir an için böyle bir bahaneyi düşünsek bile, karşımızda geçim derdiyle boğuşan sıradan insanlar yok. İddialara konu olan sağlık çalışanları, toplumun önemli bir kesimine kıyasla iyi gelir elde eden, itibarlı ve güven duyulan bir mesleğin mensupları. Elbette hiçbir maaş insanın vicdanını satın alamaz; ama mesele zaten maaşın azlığı veya çokluğu değil, doymak bilmeyen bir kazanç hırsının insanlığı nasıl ayaklar altına alabildiğidir. İnsan biraz utanır! İnsan biraz Allah'tan korkar! Bir kanser hastasının yüzüne nasıl bakarsınız? Çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının iyileşmesi için dua eden insanların umutlarını nasıl çalarsınız? Bir insanın yaşam mücadelesini kendi çıkarınıza nasıl alet edersiniz? Bu, yalnızca devleti dolandırmaya yönelik bir suç iddiası değildir. Bu, insanın insana yapabileceği en ağır ihanetlerden biridir. Devletin ilaç stoklarından, hastanelerin imkânlarından, kamunun denetim mekanizmalarından yararlanarak böyle bir düzen kurulduğu iddiası, kamu kurumlarının ne kadar ciddi bir denetim sınavıyla karşı karşıya olduğunu da gösteriyor. Bir ilacın son kullanma tarihi geçmişse bunun tespiti, imhası, takibi ve denetimi nasıl yapılmıştır? Bu ilaçlar hastanelerden nasıl çıkarılmıştır? Sahte kutular nasıl hazırlanmış, bu ürünler hangi kanallardan dolaşıma sokulmuştur? Kim görmüş, kim susmuş, kim göz yummuş? Bunların tamamı aydınlatılmalıdır. Burada yalnızca gözaltına alınan 15 kişinin kim olduğuna bakmak yetmez. Bu düzenin kurulmasına, büyümesine ve devam etmesine imkân sağlayan bütün bağlantılar ortaya çıkarılmalıdır. Eğer kamu görevlilerinin, sağlık çalışanlarının veya başka sorumluların ihmali ya da iştiraki varsa, hiç kimsenin makamına, unvanına, mesleğine bakılmadan hesap sorulmalıdır. Doktor olmak, hemşire olmak, makam sahibi olmak kimseye dokunulmazlık sağlamaz. Beyaz önlük, kirli bir vicdanı temizlemeye yetmez! Üstelik bu skandalın bir de toplumsal boyutu var. Vatandaş hastaneye girdiğinde doktoruna güvenmek, eczaneden aldığı ilacın kendisini iyileştireceğine inanmak ister. Şimdi insanlara ne diyeceğiz? Hangi hastaya gönül rahatlığıyla ilaç kullanmasını söyleyeceğiz? Sağlık sisteminin temel taşı güvendir. O güven bir kez sarsıldığında yalnızca bir kurum değil, toplumun tamamı zarar görür. Bir ülkede hırsızlık yalnızca vatandaşın cebindeki parayı çalmak değildir. Bazen bir insanın tedavi umudunu, bazen bir annenin evladına kavuşma hayalini, bazen de bir babanın ailesine yeniden sarılma ihtimalini çalmaktır. Eğer bu iddialar yargı önünde doğrulanırsa, karşımızda yalnızca para hırsıyla hareket eden insanlar değil, insan hayatını kazanç hesabına indirgeyen korkunç bir zihniyet var demektir. Şunu herkes iyi bilsin: Devletin malını çalanın hesabı sorulur, ama insanın canını tehlikeye atanların hesabı çok daha ağır sorulmalıdır. Çünkü çalınan para yerine konabilir; fakat bir hastanın kaybolan zamanı, bozulan sağlığı ve sönen hayat umudu geri getirilemeyebilir. Artık yeter! Bu ülkede makamın, unvanın, diplomanın ve beyaz önlüğün arkasına saklanarak kirli işler çeviren kim varsa ortaya çıkarılsın. Soruşturma sonuna kadar götürülsün, suçlu bulunanlar en ağır hukuki yaptırımlarla karşılaşsın. Bu işin içinde kim varsa, hangi kapıya dayanırsa dayansın, hiçbirinin korunmasına izin verilmesin. Çünkü kanser hastasının ilacından çalmak, yalnızca hırsızlık değildir; insanın yaşama umuduna el uzatmaktır. Böyle bir vicdansızlığın ne bahanesi olur ne de affedilecek bir tarafı!
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