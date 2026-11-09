Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Suç örgütünün şeması ortaya çıkarken operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma derinleşti.