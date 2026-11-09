Doktor, hemşire... hangisini ararsan var! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Uğur İşbilen'in kardeşi Volkan İşbilen ile Nazir Akgül'ün lider isim Moharram Jabbari ile yoğun para transferleri olduğu belirlenirken, Volkan İşbilen'in "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Sahtecilik" suçlarından çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Moharram Jabbari ve Mikail Aktaş'ın telefonları ile MASAK kayıtlarında Hamdin Bingöl, Gözde Yıldız, Basri Duman ve Nisa Yener'in yapılanmayla olan irtibatları ve para hareketleri saptandı.