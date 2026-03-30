Herkes şaşkın! Müslüman ülke, “Nükleer kapasitemiz emrinizde” diyerek Türkiye’ye çağrı yaptı
Pakistan ve Türkiye arasındaki derin tarihi bağlar, savunma ve güvenlik alanında yeni bir boyut kazanarak uluslararası gündeme oturdu.
Pakistan makamlarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne iletilen son mesajlarda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın en üst seviyede olduğu vurgulandı.
"Nükleer kapasitemiz emrinizdedir" şeklindeki diplomatik vurguyla ifade edilen bu destek, bölgesel tehditlere karşı sarsılmaz bir dayanışma sergilediklerini gösteriyor. Bu çıkış, özellikle savunma sanayii iş birliğinin hız kazandığı ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde iki kardeş ülke arasındaki güven tazeleyici bir adım olarak yorumlanıyor.
Pakistan’ın bu taahhüdü, Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesine dolaylı bir stratejik derinlik katarken, İslam dünyasındaki askeri iş birliği modellerine de örnek teşkil ediyor.
İki ülke, nükleer teknoloji başta olmak üzere stratejik savunma projelerinde uzun süredir bilgi paylaşımı ve eğitim faaliyetleri yürütüyor.
