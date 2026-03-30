  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı Ortadoğu'da yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak! Fiyatları böyle yükseltmişler! Bakanlık suçüstü yakaladı! Rakamlar konuşuyor! Avrupa liderliği geri alındı! Türk otomotivinde büyük sıçrama!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Fiyatları böyle yükseltmişler! Bakanlık suçüstü yakaladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanlığı, büyükşehir hallerinde yaptığı denetimlerde çifte fatura düzenleyip vergi kaçıran firmaları suçüstü tespit etti.

Ticaret Bakanlığı, büyükşehirlerdeki hallere operasyon düzenledi ve yasa dışı işlemleri ortaya çıkardı. Ticaret Bakanlığı tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesini teminen, hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİNDE, SUÇÜSTÜ TESPİTLERLE YASA DIŞI UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKARILDI Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler neticesinde; hallerdeki bazı işletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edildi. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşıldı.

TESPİT EDİLEN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALARA DERHAL CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca derhal gerekli cezai işlemler başlatıldı.

Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, bakanlık tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na iletildi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23