CHP'li İBB'nin yönetimindeki Metro'da skandal! Yağmur yağdı istasyonları su bastı: Vatandaş zor anlar yaşadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li İBB’nin yönetimindeki Metro’da skandal! Yağmur yağdı istasyonları su bastı: Vatandaş zor anlar yaşadı

İstanbul’da etkili olan her yağmurda sınıfta kalan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, Yenibosna ve Mimar Sinan metro istasyonlarını adeta göle çevirdi. Ataköy-Olimpiyat hattı başta olmak üzere birçok durakta tavanlardan, duvarlardan sular fışkırdı. Bakımsızlıktan dökülen istasyonlarda açıkta bırakılan elektrik kabloları ise olası bir faciaya davetiye çıkarırken; İstanbulluyu ulaşımda can pazarıyla baş başa bırakan bu "hizmetsiz" zihniyet, halka zulmetmeye devam ediyor!

1
#1
Foto #1

Reklam bütçesine milyarlar akıtan ancak şehrin can damarı olan metrolara çivi dahi çakmayan CHP’li İBB yönetimi, İstanbulluya yine kabusu yaşattı. Gün boyu aralıklarla devam eden bereketli yağışlar, liyakatsiz ellerde yönetilen Yenibosna Metrosu’nda felakete dönüştü. İstasyon tavanlarından akan sular nedeniyle yolcular yürümekte zorlanırken, vatandaşlar bu rezilliği cep telefonlarıyla kaydederek isyan etti. "Dünya kenti İstanbul" imajını, suların aktığı kovalara mahkûm eden CHP, beceriksizlikte uzay çağına geçti!

#2
Foto #2

AÇIK KABLOLAR, ÖLÜM TUZAKLARI VE PİŞKİN SESSİZLİK Hizmet üretmek yerine mazeret üreten CHP zihniyetinin ihmali, sadece ıslanan zeminlerle sınırlı kalmadı. İstasyonlardaki derin vurdumduymazlık, insan hayatını hiçe sayan boyutlara ulaştı:

#3
Foto #3

Elektrik Faciasına Davetiye: Tavanlardan akan suların, istasyonlarda açıkta duran elektrik kablolarıyla temas etmesi büyük bir faciaya zemin hazırlıyor. Elektrik kaçağı riskine karşı ne bir uyarı yapıldı ne de bir önlem alındı.

#4
Foto #4

Ataköy-Olimpiyat Hattı Dökülüyor: Özellikle yeni açılan hatlarda bile tavan ve duvarlardan su sızması, "temel atmama" törenleriyle övünenlerin mühendislikten ne kadar uzak olduğunu kanıtladı.

#5
Foto #5

Halk ulaşımda sırılsıklam olup can korkusu yaşarken, İBB yönetiminin bu kronikleşmiş sorunlara kulak tıkaması CHP hizmetsizliğin ulaştığı son nokta olarak kayıtlara geçti.

#6
Foto #6

İSTANBULLU SORUYOR: VERGİLERİMİZ NEREYE GİDİYOR? Metro istasyonlarını su basmasına rağmen ortalıkta gözükmeyen yetkililer, halkın güvenliğini hiçe saymaya devam ediyor.

#7
Foto #7

. Vatandaşlar, "Bilet fiyatlarına zam yapmayı biliyorlar ama başımıza akan suya çözüm bulamıyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdi. Görünen o ki, CHP’nin İstanbul vizyonu; akıtan tavanlar, sürekli arızalanan metrobüsler ve yürümeyen yürüyen merdivenlerden ibaret kalmış durumda.

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
İşte Uşak'a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım'dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Adana'da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım'ın metresi
Gündem

Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı öve öve bitire..
YÖK'ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi
Gündem

YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi

Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., ..
Mehmet Metiner yine 'büyük oyun'u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Gündem

Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
+90 (553) 313 94 23