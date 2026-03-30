CHP’li İBB’nin yönetimindeki Metro’da skandal! Yağmur yağdı istasyonları su bastı: Vatandaş zor anlar yaşadı

İstanbul’da etkili olan her yağmurda sınıfta kalan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, Yenibosna ve Mimar Sinan metro istasyonlarını adeta göle çevirdi. Ataköy-Olimpiyat hattı başta olmak üzere birçok durakta tavanlardan, duvarlardan sular fışkırdı. Bakımsızlıktan dökülen istasyonlarda açıkta bırakılan elektrik kabloları ise olası bir faciaya davetiye çıkarırken; İstanbulluyu ulaşımda can pazarıyla baş başa bırakan bu "hizmetsiz" zihniyet, halka zulmetmeye devam ediyor!