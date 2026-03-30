Atina’nın Libya çıkmazına Türkiye’den “MİT” cevabı! Yunan basını, “Gölgelerinden kurtulamadık, hasar artık geri dönülemez” diyerek itiraf etti
Yunanistan’ın Libya’da Türkiye’yi devre dışı bırakmak amacıyla Hafter ile yürüttüğü gizli pazarlıklar, Yunan medyasında büyük bir hezimet olarak nitelendirildi. Skai gazetesi ve uzmanlar, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi ziyareti ve Türk donanmasının bölgedeki varlığı karşısında Atina’nın "oyun kurucu" olma şansını kaybettiğini açıkça yazdı. "Türkiye-Libya anlaşması artık geri dönülemez bir hasardır" diyen Yunan analistler, hükümetin içine düştüğü stratejik yalnızlığı sert bir dille eleştirdi.