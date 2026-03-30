NATO’dan dikkat çeken “Türkiye” paylaşımı: “100 gün kaldı” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler
NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek büyük zirve için resmi sosyal medya hesabından Anıtkabir fotoğrafıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "100 gün kaldı" notuyla duyurulan dev organizasyon, Türkiye’nin 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ev sahipliği yapacağı ikinci tarihi buluşma olacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınacağı bu zirve öncesi, başkentte güvenlik ve diplomasi trafiği en üst seviyeye çıkarıldı.