NATO'dan dikkat çeken "Türkiye" paylaşımı: "100 gün kaldı" diyerek tüm dünyaya ilan ettiler
NATO’dan dikkat çeken "Türkiye" paylaşımı: "100 gün kaldı" diyerek tüm dünyaya ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NATO'dan dikkat çeken "Türkiye" paylaşımı: "100 gün kaldı" diyerek tüm dünyaya ilan ettiler

NATO, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek büyük zirve için resmi sosyal medya hesabından Anıtkabir fotoğrafıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "100 gün kaldı" notuyla duyurulan dev organizasyon, Türkiye’nin 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ev sahipliği yapacağı ikinci tarihi buluşma olacak. İttifakın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınacağı bu zirve öncesi, başkentte güvenlik ve diplomasi trafiği en üst seviyeye çıkarıldı.

NATO, Türkiye'de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldığını belirten bir mesaj paylaştı.

NATO'nun sanal medya hesabından Anıtkabir'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

NATO Zirveleri, İttifak'ın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor” ifadeleri kullanıldı.

