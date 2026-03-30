2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Şırnak’ın İdil ilçesinde genç bir girişimci, dedesinden miras kalan 2 bin yıllık tarihi mağarayı modern bir mantar üretim tesisine dönüştürerek bölgenin ilgi odağı oldu. Kendi imkanlarıyla kurdukları sistemle ayda 3 ton organik mantar üreten Temiz ailesi, çevre il ve ilçelerden gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor. Eğer gerekli destek verilirse, köydeki diğer onlarca mağaranın da üretime kazandırılarak bölgenin bir mantar üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.