"Ajan" polemiği sonrası istifa eden MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den çok konuşulacak fotoğraf! "Kara kaplı defter"de ne yazıyor? Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı Ortadoğu'da yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak! Atina'nın Libya çıkmazına Türkiye'den "MİT" cevabı! Yunan basını, "Gölgelerinden kurtulamadık, hasar artık geri dönülemez" diyerek itiraf etti 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Fiyatları böyle yükseltmişler! Bakanlık suçüstü yakaladı! Rakamlar konuşuyor! Avrupa liderliği geri alındı! Türk otomotivinde büyük sıçrama! NATO'dan dikkat çeken "Türkiye" paylaşımı: "100 gün kaldı" diyerek tüm dünyaya ilan ettiler CHP'li İBB'nin yönetimindeki Metro'da skandal! Yağmur yağdı istasyonları su bastı: Vatandaş zor anlar yaşadı Bu olursa, İslam âlemi sizi affetmez! Türkiye ile bir dönem kanlı bıçaklı olan Müslüman ülke, skandal kararı almaya hazırlanıyor
2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Şırnak’ın İdil ilçesinde genç bir girişimci, dedesinden miras kalan 2 bin yıllık tarihi mağarayı modern bir mantar üretim tesisine dönüştürerek bölgenin ilgi odağı oldu. Kendi imkanlarıyla kurdukları sistemle ayda 3 ton organik mantar üreten Temiz ailesi, çevre il ve ilçelerden gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor. Eğer gerekli destek verilirse, köydeki diğer onlarca mağaranın da üretime kazandırılarak bölgenin bir mantar üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde yaşayan Nuri Temiz, evlerinin altında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağarayı üretime kazandırdı. Anne ve babasıyla birlikte kendi imkanları ile kurduğu sistemle 2 bin yıllık tarihi mağarada 200 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başlayan Temiz ailesi, 84 üretim masasıyla ayda yaklaşık 3 ton mantar elde ediyor.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Gerekli destek sağlandığı takdirde köydeki diğer mağaraları da üretime açarak İdil’i bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Nuri Temiz, kaldıkları mağaranın dedelerinin yaşadığı bir alan olduğunu belirterek, bunu bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladığını söyledi.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Araştırmaların sonucunda kültür mantarı, mağarada doğal mantar yetiştirme gibi planlar yaptığını ifade eden Temiz, "Bunu için gerekli eğitimler aldım, göründüğü gibi başarmışız. Burası 200 metrekarelik bir alandı. 21 adet rafım, 84 yataktan oluşuyor. Ayda bir yaptığımız hasatla birlikte 3 ton mantar elde ediyoruz...

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Hedefim daha büyük tesisler kurmaktır. Köyümüzde onlarca doğal mağara var. bu mağaralarda da destek alırsak, tesislerimizi geliştireceğiz. Kurulum aşamasında hiçbir yerden destek almadık, kendi öz kaynaklarımız ile yaptık. Ama köydeki diğer mağaraları da değerlendirirsek, çeşitli kurumlara destek için başvuru yapacağız" dedi.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Oğlunun talebi ile dedesinden kalan mağarayı mantar üretim tesisine çevirdiklerini aktaran Baba Yakup Temiz, "ilk defa mağarada mantar üretimini Şırnak’ta ilk biz yaptık. Ben, eşim ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Şu an mantarlarımızı idil ve çevre ilçelere dağıtıyoruz. Hedefimiz yurt için ve yurt dışı satış yapmaktır" diye konuştu.

Foto - 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

