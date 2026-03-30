  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ajan” polemiği sonrası istifa eden MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den çok konuşulacak fotoğraf! “Kara kaplı defter”de ne yazıyor? Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı Ortadoğu'da yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak! Atina’nın Libya çıkmazına Türkiye’den “MİT” cevabı! Yunan basını, “Gölgelerinden kurtulamadık, hasar artık geri dönülemez” diyerek itiraf etti 2 bin yıllık mağarada resmen para basıyorlar! Dedelerinden kaldı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Fiyatları böyle yükseltmişler! Bakanlık suçüstü yakaladı! Rakamlar konuşuyor! Avrupa liderliği geri alındı! Türk otomotivinde büyük sıçrama! NATO’dan dikkat çeken “Türkiye” paylaşımı: “100 gün kaldı” diyerek tüm dünyaya ilan ettiler CHP’li İBB’nin yönetimindeki Metro’da skandal! Yağmur yağdı istasyonları su bastı: Vatandaş zor anlar yaşadı Bu olursa, İslam âlemi sizi affetmez! Türkiye ile bir dönem kanlı bıçaklı olan Müslüman ülke, skandal kararı almaya hazırlanıyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönem Türkiye ile "kanlı bıçaklı" olan ve Ankara tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü olmakla itham edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İslam dünyasına vurulacak yeni bir "hançerin" merkez üssü olmaya hazırlanıyor. Washington Post ve Middle East Eye’ın sızdırdığı şok raporlara göre Pentagon, İran’a yönelik haftalar sürecek kanlı bir kara harekatı için BAE topraklarını sıçrama tahtası olarak kullanacak.

Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik saldırılarda adı sıkça "karanlık fonlarla" anılan BAE, bir dönem Türk dış politikasının en sert çatışma yaşadığı aktörlerin başında geliyordu. Özellikle 15 Temmuz sürecinde darbecilere mali destek sağladığı iddialarıyla Ankara ile ilişkileri kopma noktasına gelen Ebu Dabi yönetiminin, şimdi de ABD’nin bölgedeki savaş tamtamlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanması, "İslam dünyasında yeni bir fitne kapısı mı açılıyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

ABD’nin 3 bin 500 elit asker taşıyan dev hücum gemisi USS Tripoli’nin Orta Doğu sularına girmesiyle birlikte, İran’a yönelik kara operasyonunun detayları da netleşmeye başladı. Washington Post’un Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Başkan Trump’ın nihai onayıyla başlayacak operasyon, geçmiş hava saldırılarından çok daha riskli bir aşamayı temsil ediyor. Amerikan Özel Harekat kuvvetleri ve piyade birliklerinin, BAE üzerinden sızarak İran’ın stratejik enerji merkezlerini ve askeri tesislerini hedef alması planlanıyor.

Operasyonun ana hedefinde, dünya enerji trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kritik adalar yer alıyor. İran petrol ihracatının can damarı olan Hark Adası, bölgenin en büyük stratejik noktası Keşm ve stratejik konumuyla dikkat çeken Ebu Musa adalarının kontrol altına alınması planlanıyor. ABD, bu harekatla İran’ın denizdeki füze ve İHA tehdidini tamamen imha etmeyi amaçlıyor.

Middle East Eye’ın üst düzey İranlı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Tahran, BAE’nin bu savaşta "lojistik bir üs" olmaktan öte, ABD-İsrail hattının aktif bir parçası olduğuna inanıyor. İran yönetimi, kara harekatının BAE topraklarından başlaması halinde, bu ülkedeki kamu kurumlarının ve stratejik noktaların "meşru hedef" haline geleceği konusunda dünyayı uyardı.

Bir dönem Türkiye’ye karşı yürüttüğü faaliyetlerle bölgesel istikrarı bozan BAE’nin, bugün bir başka komşu İslam ülkesine yönelik "işgal projesine" yataklık yapma ihtimali, diplomatik çevrelerde büyük tepki topluyor. Uzmanlar, Ebu Dabi’nin bu riskli kumarının, bölgeyi geri dönülemez bir mezhep savaşına sürükleyebileceğini ve bu hamlenin İslam dünyasının birliğine vurulmuş en büyük darbelerden biri olacağını vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.’nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Gündem

Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi
Gündem

Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı öve öve bitire..
YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi
Gündem

YÖK’ten flaş karar! Tacizci akademisyenin fişi çekildi

Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Dr. Öğretim Üyesi M.B., ..
Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!
Gündem

Mehmet Metiner yine ‘büyük oyun’u gördü: Bu akılsızlığın hedefinde Terörsüz Türkiye süreci var!

Eski AK Parti Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, ABD’ye verdiği destek ve ağır silahlı PKK’lı grupları İran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23