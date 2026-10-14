Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Planın hayata geçirilmesi halinde, Türkiye üzerinden Avrupa demiryolu ağına bağlanan yüklerin Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a, buradan da Körfez ülkelerine taşınması mümkün olabilecek. Umman bağlantısıyla koridorun Hint Okyanusu kıyısındaki limanlara ulaşması hedefleniyor. Ancak Suudi Arabistan ile BAE arasında imzalanan son mutabakatın, resmen Hicaz Demiryolu projesinin bir parçası olduğu henüz açıklanmış değil. Haberde aktarılan bilgilere göre, Eylül 2025’te Türkiye, Suriye ve Ürdün arasındaki teknik görüşmelerde, Suriye’deki tarihî hattın eksik 30 kilometrelik üstyapısının Türkiye’nin desteğiyle tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.