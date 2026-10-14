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Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

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Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Türkiye'den Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e uzanması hedeflenen stratejik demiryolu koridorunda önemli bir adım atılarak Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ağları birleştirmek için mutabakat imzaladı. Riyad'da imzalanan anlaşma, sınır ötesi yük taşımacılığının geliştirilmesini ve ticaretin kolaylaştırılmasını hedeflerken, tarihî Hicaz Demiryolu güzergâhının modern ağlarla bütünleştirilmesi çalışmalarını da hızlandırdı.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Tarihî Hicaz Demiryolu’nun modern bir ulaşım koridoruna dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürerken, Körfez’de yeni bir iş birliği adımı atıldı. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), demiryolu ağları arasında bağlantı kurulmasını hedefleyen mutabakat zaptına imza attı.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, 8 Ekim’de Riyad’da imzalanan anlaşma; sınır ötesi yük taşımacılığının geliştirilmesini, lojistik altyapının bütünleştirilmesini ve iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını öngörüyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman ile BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Süveydi tarafından imzalanan mutabakat kapsamında, demiryolu bağlantısına ilişkin teknik ve ekonomik çalışmalar yürütülecek.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

İki ülke, karşılıklı yük taşımacılığını ve transit geçişleri kolaylaştırmayı, tedarik zincirlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Mutabakat, elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması ve elektrik ticareti alanlarında iş birliğini de kapsıyor. Yeni anlaşma, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasında geliştirilmesi planlanan demiryolu koridorunun Körfez’e genişletilmesi hedefini yeniden gündeme taşıdı. Patronlar Dünyası, 17 Ağustos 2026 tarihli haberinde BAE ve Umman’ın da tarihî Hicaz Demiryolu güzergâhını canlandırma çalışmalarına katılmak istediğini aktarmıştı.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Planın hayata geçirilmesi halinde, Türkiye üzerinden Avrupa demiryolu ağına bağlanan yüklerin Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a, buradan da Körfez ülkelerine taşınması mümkün olabilecek. Umman bağlantısıyla koridorun Hint Okyanusu kıyısındaki limanlara ulaşması hedefleniyor. Ancak Suudi Arabistan ile BAE arasında imzalanan son mutabakatın, resmen Hicaz Demiryolu projesinin bir parçası olduğu henüz açıklanmış değil. Haberde aktarılan bilgilere göre, Eylül 2025’te Türkiye, Suriye ve Ürdün arasındaki teknik görüşmelerde, Suriye’deki tarihî hattın eksik 30 kilometrelik üstyapısının Türkiye’nin desteğiyle tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

7 Nisan 2026’da üç ülkenin ulaştırma bakanları, Amman’da ulaştırma alanında iş birliği mutabakatı imzaladı. Ardından 9 Haziran’da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik hizmetlerine ilişkin iki ayrı mutabakat zaptına imza atıldı. Bu girişimler, Türkiye’den Arap Yarımadası’na uzanacak koridor için siyasi ve teknik iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyor.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

İnşasına 1900 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde başlanan Hicaz Demiryolu, Şam’dan bugünkü Ürdün toprakları üzerinden ilerleyerek 1908’de Medine’ye ulaştı. Hac yolculuklarının süresini kısaltan hat, bölgedeki ticaret ve ulaşım açısından da önemli bir işlev üstlendi. Birinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören demiryolunun tamamı yeniden işletmeye alınamadı. Bugünkü girişim, tarihî hattın onarılmasının yanında güzergâhın modern demiryolu ağlarıyla bütünleştirilmesini ve daha geniş bir coğrafyaya uzanmasını hedefliyor.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Koridorun Umman’ın Hint Okyanusu kıyısındaki limanlarına ulaşması, bazı yükler için Hürmüz Boğazı’ndan geçmeyen alternatif bir taşıma güzergâhı oluşturabilir. Türkiye’den başlayarak Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine uzanabilecek ağın; yük taşımacılığı, liman bağlantıları, depolama ve lojistik yatırımları açısından yeni imkanlar sağlaması bekleniyor.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

Suudi Arabistan–BAE demiryolu bağlantısının kesin güzergâhı, yatırım tutarı ve tamamlanma takvimi henüz duyurulmadı. Bağlantının Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden planlanan koridorla hangi noktada bütünleşeceği de belirsizliğini koruyor.

#9
Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

İmzalanan mutabakat, iki ülkenin demiryolu ağlarını birleştirme yönündeki çalışmalarına zemin hazırlarken, projenin uygulama ayrıntılarının teknik ve ekonomik incelemelerle şekillenmesi öngörülüyor.

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Foto - Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı

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Yorumlar

GERÇEK

Herkesin bu dünyada kalmadığı görülüyor.Öldükden sonra yaşam varmı konusunda bilgilendirmek gerekli değil mi herkesin mağdur olmaması için?Bu sebeple akla gelen şu düşünceyi yazıyoruz.Elde bulunan Zebur,Tevrat ve İncil'in benzerini düzenleyebilen insanlar,elde bulunan Kur'an ı kerim in benzerini düzenleyemiyorlar.O zaman,elde bulunan KUR'AN I KERİM İ KİM DÜZENLEDİ?İnsanlar bu konuda yetenekli olmadığına göre,elde bulunan Kur'an ı kerim in benzerini düzenleyen insanlar dan yetenekli olmalı , insanlar arasında olmayan,insanlar dışında olan olmalıdır ki;O DA ,ALLAH (CC)'olmaktadır.Bu durum; ALLAH(CC)'IN VAR OLDUĞUNU İSPATLADIĞI,KANITLADIĞI GİBİ KUR'AN I KERİM İN(İslam dininin rehber kitabı)ALLAH(CC)IN DÜZENLEDİĞİ;yani ALLAH(CC)IN KİTABI OLDUĞUNU DA ORTAYA ÇIKARMAKTA İSPATLAMAKTA,KANITLAMAKTAolmasının yanında,UYGULANMASI GEREKEN TEK REHBER olduğunu da ispatlamakta,kanıtlamaktadır.
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