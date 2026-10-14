Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı
Türkiye'den Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e uzanması hedeflenen stratejik demiryolu koridorunda önemli bir adım atılarak Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ağları birleştirmek için mutabakat imzaladı. Riyad'da imzalanan anlaşma, sınır ötesi yük taşımacılığının geliştirilmesini ve ticaretin kolaylaştırılmasını hedeflerken, tarihî Hicaz Demiryolu güzergâhının modern ağlarla bütünleştirilmesi çalışmalarını da hızlandırdı.