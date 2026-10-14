  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece sayı sayarak dünya rekoru kırdı: 70 gün süren sıra dışı maraton boyunca pes etmedi! 18 yıl... İnşaattaki kötü koku iki okulu tahliye ettirdi: Rahatsızlanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı Bayraktar TB3 tedariki kesinleşti: Yıl sonuna kadar 6 tane alacaklar Yüzde 50 hibeyle üretime başladılar! Kentten köye dönüp kendi çiftliklerini kurdular Yüksek darbelere koruma kalkanı: İHA ve SİHA’lara yerli zırh Demokratların planı ifşa oldu! Donald Trump şimdi hapı yuttu Artık her yerde rastlıyoruz: Artan asimetrik gülüşlerin sebebi ve çözümü ne? Tepki topladı: 32 dakika sahada kaldı ve sıfır çekti! Leroy Sane'nin Barcelona maçında verdiği görüntü... Sessizliğini bozan taraftar şaşkın: Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Antrenmanda neden yok?
Dünya
11
Yeniakit Publisher
Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev’deki 4 numaralı termik santrali balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 39 balistik füze ve 120’den fazla İHA kullanılırken, enerji altyapısındaki 26 noktada hasar meydana geldi. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı saldırıların ardından 600 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Zelenski, saldırıların enerji altyapısına yönelik ateşkes açıklamasına rağmen gerçekleşmesine tepki gösterdi.

#1
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun bu gece Kiev'deki 4 numaralı termik santrali (CHP-4) hedef aldığını bildirdi.

#2
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Başkent Kiev'in balistik füzelerle hedef alındığını kaydeden Zelenski, müttefiklerin Ukrayna'yı bu hava saldırısına ilişkin tekrar uyarmadığını belirtti.

#4
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Zelenski, başkentteki 4 numaralı termik santrale (CHP-4) saldırı düzenlendiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda ateşkes sağlandığı yönünde 3 gün önce yaptığı açıklamasını hatırlatan Zelenski, "Ruslar, ABD Başkanı'nın söylediklerine uymayı gerekli görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

SALDIRILARDA 39 BALİSTİK FÜZE VE 120’DEN FAZLA İHA KULLANILDI: Zelenski bir diğer paylaşımında ise Rus ordusunun bu gece ülkesine 39 balistik füze ve 120'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını belirtti.

#6
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Ağırlıklı olarak Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve kritik altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın Amerika'ya karşı böylesine göz göre göre sergilediği saygısızlığın boyutu daha önce hiç görülmemişti." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Zelenski, ülkesindeki elektrik, doğal gaz ve petrol tesislerindeki 26 noktada hasar meydana geldiğine işaret ederek, "Maalesef en az 600 bin kişi şu anda elektriksiz. Daha kapsamlı kesintiler de olabilir." açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulaması gerektiğini savunan Zelenski, "Rusya, gerilimi azaltma fırsatını kaçırdı ve açıkça akıl almaz imha savaşını sürdürmeyi seçti." değerlendirmesini yaptı.

#9
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

SALDIRILARDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ VE 27 KİŞİ YARALANDI: Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada da Kiev'e düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı kaydedildi.

#10
Foto - Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar

Rus ordusunun bu gece Dnipro kentini de hedef aldığı belirtilen açıklamada, 2 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama
Gündem

Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıç çekip “Mustafa Kemal’in askerliyiz” diye slogan atan ve askeri disiplini çiğnedikleri gerekçes..
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'
Siyaset

Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'

Osman Gökçek, Murat Ağırel ile arasında geçen konuşmayı anlatarak Tera ve avukat Sakine üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ..
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
Akit yazdı, bakanlık harekete geçti Türkiye’ye yakışmayan o eziyete soruşturma!
Gündem

Akit yazdı, bakanlık harekete geçti Türkiye’ye yakışmayan o eziyete soruşturma!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’ta kamuoyunda tartışmalara neden olan operasyon görüntüleri, 70 yaşındaki yazar Kul Sadi Yükse..
Yetim gelinin isteği bir ülkeyi ayağa kaldırdı! 'İki tavuk yeter' dedi, gerisi inanılmaz…
Dünya

Yetim gelinin isteği bir ülkeyi ayağa kaldırdı! 'İki tavuk yeter' dedi, gerisi inanılmaz…

Cezayir’de yetim bir gelinin düğününe günler kala ‘neye ihtiyacı olduğu’ sorusuna ‘Helal bir düğün yemeği için 2 tavuk yeter’ sözü ülkeyi ay..
Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık
Gündem

Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık

Ekrem-Özgür ikilisinin önce CHP’yi ele geçirip ardından çöktükleri belediyelerde türlü yolsuzluklar ve ahlaksızlıklarla iyice ayarlarını boz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23