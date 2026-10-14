Zelenski isyan etti! Moskova’dan ateşkes kazığı: Balistik füze ile yeniden saldırdılar
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev’deki 4 numaralı termik santrali balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda 39 balistik füze ve 120’den fazla İHA kullanılırken, enerji altyapısındaki 26 noktada hasar meydana geldi. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı saldırıların ardından 600 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Zelenski, saldırıların enerji altyapısına yönelik ateşkes açıklamasına rağmen gerçekleşmesine tepki gösterdi.