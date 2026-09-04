Migros'a büyük şok: Karar verildi
Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Migros’a 48,44 milyon TL idari para cezası verildi. Şirkete tebliğ edilen cezanın ardından Migros’tan da konuya ilişkin açıklama geldi.
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Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Migros’a 48,44 milyon TL idari para cezası verildi. Şirkete tebliğ edilen cezanın ardından Migros’tan da konuya ilişkin açıklama geldi.
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 10 Mart 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu Rekabet Kurumu soruşturmasının sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Soruşturma, aralarında Migros’un da bulunduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik olarak yürütülüyordu.
Şirkete tebliğ adilen idari para cezasının tutarı 48 milyon 443 bin 775 TL oldu. Migros yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanarak söz konusu cezayı 36 milyon 332 bin 831 TL olarak ödeyecek.
Böylece erken ödeme indirimi sayesinde şirketin ödeyeceği tutar, tebliğ edilen cezanın yaklaşık 12,1 milyon TL altında gerçekleşecek.
Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte Migros açısından süreçteki önemli belirsizliklerden biri de ortadan kalkmış oldu. Şirketin KAP açıklamasında soruşturmanın sonucuna ilişkin bunun dışında herhangi bir ek yükümlülük veya detay paylaşılmadı.
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