Filistinlilerden zeytin ağaçlarını söken siyoniste cevap: Allah büyük! Kat kat fazlasını ekeceğiz…

BU, BASKI VE TEHCİR POLİTİKASININ BİR PARÇASI: Arazisindeki ağaçları kaybeden Filistinli Sami Bahbur, İsrail Bölge Koordinasyon ve İrtibat Bürosu’nun belediye aracılığıyla Arraba-Yabad yolunun kenarının “temizlenmesi” için ağaçların söküleceğini bildirdiğini, kendilerinin ise zeytin hasadının sonuna kadar birkaç hafta zaman talep ettiklerini aktardı. Ancak taleplerinin kabul edilmediğini birkaç gün önce arazilerine geldiklerinde fark ettiklerini belirten Bahbur, “Bir de baktık ki hiçbir yanıt vermeden dozerleri indirmişler, tüm bu zeytin ağaçlarını kökünden sökmüşler." dedi. İsrail’in insanların rızıkları ve mülkleriyle savaştığını dile getiren Bahbur, “Hedefleri sözde güvenlik bahanesiyle insanların rızıklarını elinden almak ve bu topraklardaki kalıcılık kaynağını ortadan kaldırmak olabilir.” ifadelerini kullandı. Bahbur, tarım arazilerinin yüzyıllardır, İsrail işgalinin ise 1967’den beri var olduğunu, bölgede İsrail askerlerine saldırı olmamasına rağmen yollara bitişik tüm bölgelerde zeytin ağaçlarını kaldırmak, binaları ve seraları yıkmak istediklerini kaydetti. Filistinli çiftçi, “Bu, baskı ve tehcir politikasının bir parçası. Tabii ki hiçbir mazereti yok. Zeytin ağaçları veya onun aracılığıyla herhangi bir güvenlik olayına neden olma imkânı yok.” diye konuştu. Sökülen zeytin ağaçlarının bazılarının 150 yıllık olduğunu paylaşan Bahbur, “Burada kalmaktan ve bu toprağa kök salmaktan başka çare yok. Allah tazmin eder. Bu zeytini eken başkasını da eker. Sökülen ağaç miktarından kat kat fazlasını ekeceğiz.” şeklinde konuştu.