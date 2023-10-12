Herkes bu dondurmayı konuşuyor

Özel dağ salebi kullanıyoruz. Ürünlerimizi güzel, kaliteli ve doğal bir şekilde Siirt ve Türkiye'nin beğenisine sunuyoruz. Güneydoğu'da özellikle Siirt ve çevresinde, dondurmamız çok rağbet görüyor. 1943'ten beri babamızın yola çıkarak oluşturduğu bu markayı 2. kuşak olarak daha ileri bir seviye ve kaliteye taşımak için bir üretimine devam ediyoruz. Fıstıklı dondurmamızda Siirt fıstığını tercih ediyor ve kullanıyoruz. Çok da beğeniliyor ve tercih ediliyor" dedi.