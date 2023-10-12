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Yaşam
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Herkes bu dondurmayı konuşuyor

2023-10-12 15:41:07
Herkes bu dondurmayı konuşuyor

Siirt’te bir işletmecinin fıstıktan yaptığı dondurma ilgi görüyor.

#1
Foto - Herkes bu dondurmayı konuşuyor

İki kuşak dondurmacı bir aileden gelen Hüsamettin Hocaoğlu, başta Siirt’e özgü fıstık olmak üzere onlarca meyve ve aromadan dondurma üretimi yapıyor. Hocaoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı fıstık ile harmanlıyor.

#2
Foto - Herkes bu dondurmayı konuşuyor

Çevre illerden fıstıklı dondurma yemek için Siirt’e gelen müşterilerinin olduğunu belirten Hocaoğlu, fıstıklı dondurmada Siirt fıstığının olması dondurmaya ekstra bir kalite kattığını söyledi.

#3
Foto - Herkes bu dondurmayı konuşuyor

Dondurmalarının Türkiye'nin sayılı diyebilecekleri organik dondurmalarından biri olduğunu ifade eden Hocaoğlu, "Hiçbir katkı maddesi olmadan tamamen elle ve doğal ürünlerle süt, şeker ve salep ile yapılmaktadır.

#4
Foto - Herkes bu dondurmayı konuşuyor

Özel dağ salebi kullanıyoruz. Ürünlerimizi güzel, kaliteli ve doğal bir şekilde Siirt ve Türkiye'nin beğenisine sunuyoruz. Güneydoğu'da özellikle Siirt ve çevresinde, dondurmamız çok rağbet görüyor. 1943'ten beri babamızın yola çıkarak oluşturduğu bu markayı 2. kuşak olarak daha ileri bir seviye ve kaliteye taşımak için bir üretimine devam ediyoruz. Fıstıklı dondurmamızda Siirt fıstığını tercih ediyor ve kullanıyoruz. Çok da beğeniliyor ve tercih ediliyor" dedi.

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