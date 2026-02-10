“Her şeyim yandı” demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

Temel atma törenin ardından çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Özer, "Bazıları, ‘Arada karlı dağ var, yapılmaz’ dedi. Ben de 'Allah devletimize zeval vermesin, yapacaklar' dedim. ‘Yapılmaz’ diyenler şimdi takdir ediyor" diye konuştu. Yeni evlerle birlikte yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Özer, "Tosunlar Mahallesi’nde az kaldı bitmesine. Karadoğan da öyle. Yapılıyor yani evlerimiz. Çok sağlam oluyor, çocuklar gibi seviniyoruz yani. Ailem seviniyor, kızım seviniyor. Her gün telefon ediyor, ‘Baba ev nasıl oldu’ diye. 'Oluyor kızım sıvası oluyor' dedim. Ben zaten her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Evleri geziyoruz. Mutluyum yani, yeni bir hayat başlıyor. Çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek. Eski halimizi unutturur inşallah" açıklamasında bulundu.