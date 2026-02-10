  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak! Aldıkları kararla Türkiye’ye ihanet ettikleri söylenmişti! İran’dan flaş hamle geldi Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı? Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin “çelik kanatlar”ı Rumları titretti Zeminin 8 metre altından çıktı Dünyada üç taneden biri Trabzon’da Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ödenen primler nasıl geri alınabilir? Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
"Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

“Her şeyim yandı” demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Ödemiş’teki orman yangınında evini kaybeden Cavit Özer’in son görüntülerini paylaşarak, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş’teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - "Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

Geçtiğimiz yaz İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınları, birçok mahallede ağır hasara yol açmış, yüzlerce yapı kullanılamaz hale gelmişti. Yangında evini kaybeden Cavit Özer de o günlerde yaşadığı acıyı “Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı” sözleriyle dile getirmişti.

#2
Foto - "Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025'te çıkan orman yangınlarında Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde pek çok yapı kullanılamaz hale geldi. İki gün süren yangının kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda saha çalışmalarına başlandı.

#3
Foto - "Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

İncelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi. Yangının ardından 5 Temmuz 2025’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ziyaretinde 'Her şeyimiz gitti' diyen mahalleli Cavit Özer’i teselli etti. Bakan Kurum, köy evlerinin temelini atmak için 29 Ağustos 2025’te yaptığı ikinci ziyaretinde de Cavit Özer’i kürsüye çağırıp inşa çalışmalarını birlikte butona basarak başlattı. Bakan Kurum’un '1 yıl içinde Ödemiş’teki afet konutları tamamlanacak' sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan o evlerden biri de Üzümlü Mahallesi’nde Cavit Özer’in yeni yuvası olacak. Her gün evinin inşaatına giden Özer, teslim edileceği günün umuduyla yaşıyor. Bakan Kurum, Cavit Özer’in yeni görüntülerini, sanal medya hesabından, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş’teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajıyla paylaştı.

#4
Foto - "Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

Görüntülerde yangın sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Cavit Özer, "Yangın Suçıktı Mahallesi’nden başladı. Yeniköy-Aktaş'a kadar indi. Oraya kadar ineceğini hiç tahmin etmemiştik. Ben fabrikadaydım. Kızım aradı, ‘Baba gel’ dedi. Köye giremedik bile. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Yangından sonra Bakan Murat Kurum direkt benim eve geldi, sarıldık. O zaman, ‘Demek ki devletimiz bizi yalnız bırakmayacak’ diye düşündüm. Ödemiş’te de zaten temel atma törenini birlikte yaptık. ‘Cavit amcanın ağlayışı gözümün önünden gitmiyor’ dedi. Ben orada zaten kendimi zor tuttum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - "Her şeyim yandı" demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

Temel atma törenin ardından çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Özer, "Bazıları, ‘Arada karlı dağ var, yapılmaz’ dedi. Ben de 'Allah devletimize zeval vermesin, yapacaklar' dedim. ‘Yapılmaz’ diyenler şimdi takdir ediyor" diye konuştu. Yeni evlerle birlikte yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren Özer, "Tosunlar Mahallesi’nde az kaldı bitmesine. Karadoğan da öyle. Yapılıyor yani evlerimiz. Çok sağlam oluyor, çocuklar gibi seviniyoruz yani. Ailem seviniyor, kızım seviniyor. Her gün telefon ediyor, ‘Baba ev nasıl oldu’ diye. 'Oluyor kızım sıvası oluyor' dedim. Ben zaten her gün buradayım. Sabah kalkıyoruz, işimize gidiyoruz. Evleri geziyoruz. Mutluyum yani, yeni bir hayat başlıyor. Çok heyecanlıyım. Allah kısmet versin, inşallah yaza doğru gireriz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben rüyamda görsem inanmazdım böyle eve sahip olacağıma. Bu evimizle umutlar yeşerecek. Eski halimizi unutturur inşallah" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Sayın murat kurumu iblisler insü şeytanlar sevmez
TÜM YORUMLARA GİT
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23