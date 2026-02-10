“Her şeyim yandı” demişti… Cavit amcanın yüzü şimdi gülüyor

İncelemelerde, 4 mahallede toplam 138 köy evinin ağır hasarlı ve yıkılmış olduğu tespit edildi. Yangının ardından 5 Temmuz 2025’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, ziyaretinde 'Her şeyimiz gitti' diyen mahalleli Cavit Özer’i teselli etti. Bakan Kurum, köy evlerinin temelini atmak için 29 Ağustos 2025’te yaptığı ikinci ziyaretinde de Cavit Özer’i kürsüye çağırıp inşa çalışmalarını birlikte butona basarak başlattı. Bakan Kurum’un '1 yıl içinde Ödemiş’teki afet konutları tamamlanacak' sözünü verdiği mahallelerde, köy evlerinin inşası hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan o evlerden biri de Üzümlü Mahallesi’nde Cavit Özer’in yeni yuvası olacak. Her gün evinin inşaatına giden Özer, teslim edileceği günün umuduyla yaşıyor. Bakan Kurum, Cavit Özer’in yeni görüntülerini, sanal medya hesabından, "Cavit amcayı hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz yaz Ödemiş’teki yangında evini kaybettiği için ne kadar üzgündü. Artık yüzü gülüyor" mesajıyla paylaştı.