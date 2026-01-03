  • İSTANBUL
"Her şeyi devletten beklememek lazım" dediler! İmeceyle yollar ulaşıma açıldı
“Her şeyi devletten beklememek lazım” dediler! İmeceyle yollar ulaşıma açıldı

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde kar yağışı sonrası kapanan yollar köylülerin traktörlerle yaptığı imece çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, kırsalda yaşamı zorlaştırırken Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde örnek bir dayanışma ortaya kondu.

Kent genelinde yüzlerce köy yolunun kapanmasıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekiplerine destek olmak isteyen Küçük Aküzüm köyünde yaşayanlar, muhtar Teoman Gelekçi öncülüğünde bir araya geldi. Köye ait 2 traktörün arkasına takılan ekipmanlarla, yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından köy içi yollar tamamen kardan temizlendi. Çalışma sadece Küçük Aküzüm köyü ile sınırlı kalmadı. Bölge için kritik öneme sahip olan ve civar köylerin ilçe merkezine ulaşımını sağlayan asma köprü güzergahı da köylülerin gayretiyle ulaşıma açıldı. Bu sayede bölgedeki ulaşım ağı yeniden işler hale getirilip günlük yaşam normale döndürüldü.

Çalışmaları koordine eden muhtar Teoman Gelekçi, imece usulü çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu tür zorlu hava şartlarında sorumluluk hepimize düşüyor. Her şeyi devletten beklemek yerine, kendi imkanlarımızı seferber ederek İl Özel İdaresi ekiplerimizin yükünü hafifletmek istedik. Traktörlerini ve emeğini esirgemeyen tüm köylülerime, gösterdikleri büyük fedakarlık için sonsuz teşekkür ediyorum."

