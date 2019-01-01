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Her kar yağdığında bunu yapıyorlar! Kaşık kaşık yediler

  • Erzurum'un Oltu ilçesinde Atatürk Orman Çiftliği'ne giden bir grup arkadaş, atlarıyla yaptığı yolculuğun ardından karın üzerinde dut pekmezi yedi. İlçe merkezinde kar kalmadığı için çiftliğe geldiklerini söyleyen kişiler, baharı aratmayan havada karlı pekmez yeme keyfini ya

  • Bir sonraki kışa kadar kar göremeyecekleri için son kış günlerini değerlendirmek istediklerini söyleyen Oltu sakinleri, tabiatın güzelliklerinden yararlanırken bir yandan da yaptıkları gezi sayesinde atlarının hareket ederek hamlığını üzerinden attığını söyledi.

  • Havanın ısınmaya başladığı Oltu'da, bir grup arkadaş, ilçe merkezinde kar kalmadığı için 'karlı pekmez' yemek amacıyla atlarıyla yola çıktı. 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşan Oltulu arkadaşlar, yanlarında taşıdıkları dut pekmezini kara döktü.

  • Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar, kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Yavuz Türkoğlu, şunları söyledi:

  • "Oltu'ya artık kar, bir dahaki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde 'karlı pekmez' yemek için yollara düştük"

  • Oltu'da rahvan atçılık yaptığını dile getiren Müslim Zengin ise şunları söyledi: "Çocukluktan beri babamızdan, dedemizden rahvan at görmüşüz. Devamlı onunla ilgilenmişiz. Şimdi de atları hamlıktan çıkarmak için atçılığa biraz daha önem vermek için bütün arkadaşları topladık. Atlarla güzel bir gezinti yaptık. Geldik şimdi, kar üzerinde pekmez ikram ettiler. Hem atlar hamdan çıkıyor hem de arkadaşlarla toplandık. Bunu ata sporu, diye daha ilerilere götürmeye çalışıyoruz"

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